ЗиО-Подольск начал поставку оборудования для Курской АЭС-2

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С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») отправлены конденсатосборники 1 и 2 ступени для оснащения строящегося энергоблока № 1 Курской АЭС-2. В комплект поставки вошли четыре аппарата.Конденсатосборники относятся к ёмкостному оборудованию системы промежуточной сепарации и перегрева пара. Представляют собой горизонтальный сосуд с подвижными и неподвижными опорами и рядом патрубков для подвода/отвода конденсата.

Конденсатосборники предназначены для сбора и отвода конденсата греющего пара из сепаратора-пароперегревателя СПП-1200ТОИ — нового аппарата для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Длина емкостей от 4,5 метра до 7 метров, высота — почти 2 метра. Общий вес отгруженной продукции составил порядка 60 тонн. Срок службы оборудования 60 лет.

Конденсатосборники изготавливаются из металла разной толщины. Так, например, конденсатосборники первой ступени изготавливают из металла толщиной 30 мм, второй ступени — 75 мм. Из-за применяемых толщин корпуса аппараты являются сложным для изготовления оборудованием. Разработчики технического проекта и конструкторской документации — специалисты Департамента атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они также осуществляют сопровождение изготовления и шефмонтаж.

Для справки:Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями. «ЗиО-Подольск» изготавливает для двух энергоблоков станции основное оборудование машинного зала.