Ракета-носитель «Союз-СТ-А» успешно вывела на орбиту эмиратский спутник

© www.roscosmos.ru

2 декабря, в 04:33:28 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра ведущим европейским оператором пусковых услуг Arianespace выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» (производства ракетно-космического центра «Прогресс», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и разгонного блока «Фрегат-М» (производства объединения имени Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Через 8 минут 48 секунд после старта головной блок в составе разгонного блока и космического аппарата в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Затем разгонный блок «Фрегат-М» приступил к выполнению полетного задания по выводу спутника на целевую орбиту.

Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-М» и был успешно выведен на орбиту.

https://twitter...009578279800834