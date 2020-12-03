Ракета-носитель «Союз-СТ-А» успешно вывела на орбиту эмиратский спутник
2 декабря, в 04:33:28 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра ведущим европейским оператором пусковых услуг Arianespace выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» (производства ракетно-космического центра «Прогресс», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и разгонного блока «Фрегат-М» (производства объединения имени Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).
Через 8 минут 48 секунд после старта головной блок в составе разгонного блока и космического аппарата в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Затем разгонный блок «Фрегат-М» приступил к выполнению полетного задания по выводу спутника на целевую орбиту.
Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-М» и был успешно выведен на орбиту.
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