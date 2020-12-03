В Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс

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3 декабря на территории сельхозпредприятия АО «Шихобалово» в с. Шихобалово Юрьев-Польского района Владимирской области открылся животноводческий комплекс и телятник на 700 мест.

В создание объектов инвестировано 350 миллионов рублей.

Сейчас в «Шихобалово» трудятся 295 человек. Благодаря расширению производства в хозяйстве будет дополнительно создано 20 рабочих мест.

В «Шихобалово» разводят крупный рогатый скот голштинской породы. Новый животноводческий комплекс включает в себя коровник на 600 мест площадью 4,9 тысяч м2, который соединен галереей с молочным блоком, доильным залом и отделением для тугодойных коров.

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В 2019 году на сельхозпредприятии начали строить молочно-товарный комплекс при содействии областной администрации. Кроме того, через механизмы Владагролизинга был закуплен высокопроизводительный кормоуборочный комбайн за 31 миллион рублей.

Планируется, что реализация инвестпроекта позволит хозяйству увеличить дойное стадо до 3750 голов и ежегодно производить около 35 тысяч тонн молока.

АО «Шихобалово» сохраняет славные традиции передового хозяйства еще с советских времен, специализируется на молочном животноводстве, имея статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Предприятие обеспечивает себя кормами, обладает внушительным парком современной импортной и отечественной сельхозтехники для работы на полях.

Шихобаловские растениеводы добиваются столь же впечатляющих результатов, как и животноводы. Урожайность зерновых здесь достигает 42,5 центнера с гектара. Это очень хороший показатель для российского Нечерноземья.

© vedom.ru

© vedom.ru

© vedom.ru

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