Сельхозпредприятие «Красногорбатское» в деревне Высоково запустило новый доильно-молочный блок. Он включает доильный зал с современной системой управления молочным стадом и два произведённых в Коврове танка-охладителя вместимостью 15 тонн каждый. На реализацию этого инвестпроекта использовано 156 млн рублей.

Сейчас в хозяйстве 650 дойных коров. Новый доильно-молочный блок упростил труд сотрудников и улучшил условия для самих животных. В планах у предприятия — строительство нового двора на 300 скотомест.

«Красногорбатское» — это и семейная история. До Ивана Николаевича Евсеева — гендиректора комплекса, предприятие возглавляла его мама Вера Евсеева. Она посвятила хозяйству почти полвека, из которых 30 лет — на должности руководителя. Рассказывает, раньше работа на селе была совсем другая.

Было больше ручного труда: доили вручную, корма раздавали тоже сами. Первый доильный зал в районе появился у нас — это было в 2008 году. Мы увидели эффект — людей требовалось меньше, а молока получали больше. С того момента постоянно совершенствуемся. Сейчас получаем 11 тысяч литров молока на одну корову. О таком и мечтать не могли! С каждым годом растут и валовый, и суточный надои. Не останавливаемся на достигнутом и строим новые планы на будущее, —поделилась Вера Ивановна.

В ООО «Красногорбатское» общая земельная площадь — 1615 га, из которых 1600 га — это пашня. В прошлом году сельхозпредприятие произвело более 7 тыс. тонн молока, свыше 193 тонн мяса, более 16 тыс. тонн кормов (сена, сенажа и силоса) и 1,5 тыс. тонн зерна.

В хозяйстве на постоянной основе ведётся технологическое перевооружение и внедрение новейших технологий. С 2007 по 2017 годы модернизированы 4 животноводческих помещения для производства молока и 3 объекта для выращивания молодняка крупного рогатого скота. В 2019 году построены новый коровник на 200 скотомест, в 2023 году — телятник на 500 скотомест.