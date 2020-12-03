Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» завершила реконструкцию цеха производства деталей

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Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» завершила реконструкцию цеха производства деталей, агрегатов и лопастей из полимерно-композиционных материалов. Работы проводились в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В настоящее время полимерно-композиционные материалы (ПКМ) все шире применяются в авиастроении. На сегодняшний день доля агрегатов и узлов, изготовленных из ПКМ, в гражданской авиационной технике достигает 50%. Поэтому цех производства деталей, агрегатов, лопастей из ПКМ в ААК «Прогресс» является важным звеном в выпуске боевых и гражданских вертолетов, где изготавливаются уникальные детали, длина которых достигает 7 м.

«Все работы по реконструкции были разбиты на два этапа. На первом были заменены все инженерные коммуникации и установлено новое технологическое оборудование. Второй этап проекта, выходящий за рамки ГП ОПК, где мы привлекли собственные средства, заключался в выполнении общестроительных работ и доведении производства до требуемых параметров по классу чистоты помещений, температурно-влажностному режиму, пожарной безопасности, вентиляционной системы», — рассказал директор по техническому перевооружению и модернизации ААК «Прогресс» Константин Юрьев.

В рамках второго этапа была полностью заменена система управления автоклавом на современную автоматизированную цифровую систему, закуплена и введена в эксплуатацию окрасочно-сушильная камера, роботизированный раскроечный комплекс, пропиточная машина, пятикоординатный станок ультразвуковой резки для обработки изделий из ПКМ.

С появлением нового оборудования возросла и производительность труда. Производство теперь сконцентрировано в одном цехе, что существенно экономит рабочее время, а на некоторых участках ручной труд полностью заменен на автоматизированный.

В цехе также полностью заменены инженерные коммуникации — энергетические сети, водопровод, канализация, отопление, вентиляция. Внутри корпуса произведен капитальный ремонт, устроены новые антистатические напольные покрытия, отремонтированы стены и потолки, заменено освещение, смонтированы и введены в эксплуатацию климатические системы. Последние не только обеспечивают комфортную для персонала температуру, но и поддерживают необходимый при изготовлении изделий из ПКМ температурно-влажностный режим. Изменился и внешний вид корпуса — отремонтированы фасад и кровля.