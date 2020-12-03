На СЗ «Лотос» заложены 2 земснаряда проекта 93.159
На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (Астраханская область) состоялась закладка двух земснарядов проекта 93.159.
Работы выполняются в рамках заключенного контракта между судостроительным заводом «Лотос» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство четырех самоходных земснарядов для администраций Обь-Иртышского и Северо-Двинского бассейнов внутренних водных путей.
Земснаряд проекта 93.159 — справка
Длина — 50 м
Ширина — 11,88 м
Высота борта — 2,97 м,Осадка с полным запасом топлива — 1,3 м
Глубина выработки грунта максимальная — 10 м
Глубина выработки грунта минимальная — 2 м
Производительность — 900 куб. м/час
Источник: https://portnews.ru/news/305716/
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