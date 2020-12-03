На СЗ «Лотос» заложены 2 земснаряда проекта 93.159

© portnews.ru

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (Астраханская область) состоялась закладка двух земснарядов проекта 93.159.

Работы выполняются в рамках заключенного контракта между судостроительным заводом «Лотос» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство четырех самоходных земснарядов для администраций Обь-Иртышского и Северо-Двинского бассейнов внутренних водных путей.

© portnews.ru

Земснаряд проекта 93.159 — справка

Длина — 50 м

Ширина — 11,88 м

Высота борта — 2,97 м,Осадка с полным запасом топлива — 1,3 м

Глубина выработки грунта максимальная — 10 м

Глубина выработки грунта минимальная — 2 м

Производительность — 900 куб. м/час