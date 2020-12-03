В Якутии открыто новое газоконденсатное месторождение

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Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в пределах Мурбайского лицензионного участка в Ленском районе Якутии.

Эксперты высоко оценивают потенциал данного участка и возможность включения объекта в ресурсную базу магистрального газопровода «Сила Сибири». Согласно данным первого оперативного подсчета, начальные извлекаемые запасы газа на новом месторождении составляют 27 млрд м3.

Сергей Назаров, заместитель генерального директора — главный геолог АО «РНГ», подчеркнул: «Это только начальная цифра, первые шаги. После бурения ещё трёх разведочных поисковых скважин и проведения сейсмики мы получим уточнённые запасы и надеемся на очень существенный прирост».

По решению коллектива группы компаний «РНГ» в Роснедра направлены документы на присвоение новому месторождению имени Ивана Меньшикова — бывшего генерального директора АО «РНГ», ушедшего из жизни летом прошлого года.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса И. Меньшикову были присвоены звания почетного нефтяника, отличника разведки недр и заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Под его личным руководством были введены в разработку Центральный и Восточные блоки, а также Курунгский участок Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Открытие нового месторождения станет большим шагом к дальнейшему развитию АО «РНГ», которое в текущем году было включено в список системообразующих предприятий топливо-энергетического комплекса (ТЭК), составленный Минэнерго. Широкое внедрение современных технологий, грамотные управленческие решения и высококвалифицированный труд специалистов позволяют получать максимальный эффект при разработке недр Восточной Сибири.

С открытием нового месторождения жители Ленского района смогут получить новые рабочие места. За последние несколько лет из маленькой геологоразведочной компании АО «РНГ» превратилось в многопрофильную нефтяную группу, в планах которой — активное развитие газового направления.