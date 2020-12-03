«РН-Краснодарнефтегаз» завершил строительство Троицкой компрессорной станции

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«РН-Краснодарнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», завершило строительство Троицкой компрессорной станции на Анастасиевско-Троицкой группе месторождений. Производительность станции по газу составит 300 млн м3 в год.

На станцию будет поступать попутный нефтяной и низконапорный газлифтный газ для компримирования (повышения давления) и подачи на объект подготовки газа, с последующей транспортировкой потребителям (население и промышленные предприятия) юго-запада Краснодарского края.

Ввод в эксплуатацию Троицкой компрессорной станции позволит увеличить рациональное использование попутного нефтяного газа на Анастасиевско-Троицком месторождении до 95% и повысить реализацию газа на 200 млн м3/год, что в денежном эквиваленте составит более 775 млн рублей.