«Уралтрансмаш» поставил в Нижний Тагил новые трамваи

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Компания «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» поставила партию скоростных полностью низкопольных трамваев в Нижний Тагил.

«В рамках контракта мы отгрузили три вагона. Специалисты сервисной службы предприятия проведут пуско-наладочные работы и подготовят вагоны к выходу на линии города с пассажирами, а также обучат эксплуатирующий и ремонтный персонал депо. Вагон данной модели успешно прошел тестовые испытания в Екатеринбурге и Челябинске, получил хорошие отзывы среди пассажиров и сотрудников эксплуатирующих организаций. Трамвай 71-415 — современный, безопасный и комфортный», — отметил коммерческий директор «Уралтрансмаша» Алексей Серков.

Модель 71-415 — это полностью низкопольный четырехосный вагон. Низкий пол по всей площади салона — одно из важнейших преимуществ для пассажиров, так как это облегчает и ускоряет посадку и высадку, не создает лишних препятствий при перемещении, особенно маломобильных групп населения. Трамвай 71-415 полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда». Для его использования в городах обновление имеющихся трамвайных линий и депо не требуется. Специфика конструкции улучшила доступ для технического облуживания и содержания и упростила ремонт. Съемные элементы лобовой и задней масок вагона предоставляют легкий доступ к оборудованию во время обслуживания и быструю замену деталей в случае ДТП.

Специально для данной модели трамвая была разработана совершенно новая поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием. Благодаря ей появился широкий проход в салоне вагона без выступов и сужений. Конструктивные особенности тележки повышают мягкость и плавность хода, создают высокую надежность, максимальное удобство в сервисном обслуживании.