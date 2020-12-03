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Комбинат «Карельский окатыш», завершил полномасштабное внедрение комплекса магнитно-гравитационной сепарации (МГС). Инвестиции в проект составили около 500 млн рублей.

Крупный инвестиционный проект реализовали в управлении производства концентрата и окатышей. Его цель — повысить качество железорудного концентрата.

Технологию изобрели еще в 60-х годах прошлого века в Кольском научном центре РАН. На сегодняшний день применяется она только на двух предприятиях в России — «Карельском окатыше» и «Олконе».

В 2017 году на «Карельском окатыше» состоялись полупромышленные испытания технологии, а два года спустя магнитно-гравитационными сепараторами была оборудована первая секция обогащения. На сегодня все 12 технологических секций оборудованы МГС.

Полномасштабное внедрение технологии началось в 2020 году. Эффект можно было наблюдать, когда МГС установили на первых шести секциях: ощутимо увеличилась их производительность, средний прирост железа в концентрате составил до 1,5 процента. Содержание железа в концентрате труднообогатимых руд достигло 69,3%, а в легкообогатимых — 70%.

Сейчас все 12 технологических секций «Карельского окатыша» оборудованы магнитно-гравитационными сепараторами. Осенью комбинат выпустил экспериментальную партию неофлюсованных окатышей с повышенным содержанием железа, которая была отправлена в Германию.