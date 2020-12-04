Животноводческий комплекс на 200 голов открыли в селе Сюльдюкар в Якутии

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Новый животноводческий комплекс на 200 голов открылся 3 декабря в селе Сюльдюкар в Мирнинском районе республики. Ещё весной 147 голов крупного рогатого скота доставили в село из Верхневилюйского, Амгинского, Горного и Намского районов, включая трёх быков-производителей и 22 бычка.

Строительство животноводческого комплекса ввелось по инвестиционной программе республики АО «Агрохолдинг Туймаада». Новый комплекс оснащен автоматическими поилками, системами отопления, освещения, доения, уборки навоза, охладителем молока.

В новом производстве возможность трудиться получили 23 жителя села Сюльдюкар. В перспективе в Сюльдюкарском отделении ГКП «Якутский скот» будет создан перерабатывающий цех по производству местной, экологически чистой мясомолочной продукции.

© minsel.sakha.gov.ru

Сейчас в коровнике содержатся свыше 150 голов уникальной местной породы крупного рогатого скота.

Это третий по счету новый комплекс для якутского скота. В конце 2018 года состоялось торжественное открытие нового животноводческого комплекса племенного хозяйства «Бытантай» для племенного якутского скота на 120 голов, а в ноябре текущего года в с. Тастаах Намского улуса открыли новый животноводческий комплекс на 150 голов для якутского скота. В ближайшие годы также планируется строительство животноводческих комплексов для якутской породы скота в Горном, Верхневилюйском и Амгинском улусах.

За последние 5 лет поголовье якутского скота возросло в 1,5 раза до 2 тысяч голов, из которых 760 голов приходится на генофондные питомники, 555 — базовые хозяйства, 585 — иные фермерские хозяйства и ИП.

Согласно планам республиканского Минсельхоза поголовье скота якутских пород планируется увеличить до трёх тысяч голов до 2024 года.