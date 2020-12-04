Станцию Крекшино будущего МЦД‑4 открыли после реконструкции в новой Москве

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Железнодорожную станцию Крекшино перспективного четвертого Московского центрального диаметра открыли на Киевском направлении Московской железной дороги.

Станция Крекшино находится между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД. Комплексная реконструкция стартовала в марте 2019 года и заняла меньше двух лет.

Общая площадь новой инфраструктуры станции составляет 3,5 тысячи м2. На станции построили современную островную платформу с навесом на всю длину — он защищает пассажиров от снега и дождя.

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Подземный пассажирский вестибюль включает в себя турникеты, кассы, туалет, а также стойку для зарядки гаджетов и динамическую систему навигации.

На станции построены два эскалатора и три лифта для инвалидов и пенсионеров.

Ожидается, что новой станцией будут пользоваться до 2 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году пассажиропоток вырастет до 6,5 тысячи.

Общая длина МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров, на нем расположатся 39 станций. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. При этом с 18 остановочных пунктов можно будет сделать пересадки на станции метро, МЦК и МЦД.

Завершение реконструкции станции «Крекшино» — один из этапов работы по подготовке к запуску МЦД-4. Теперь жители поселения Марушкинское Новомосковского округа могут пользоваться современным вокзалом, реконструкция которого будет способствовать дальнейшему развитию района.

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