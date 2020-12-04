На ЗАО «Нефтефлот» заложено третье круизное судно проекта PV20S

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Судостроительный завод ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) заложил киль морского пассажирского судна проекта PV20S (суда однодневного круиза), строительный номер 103.

Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» на средства Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.

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