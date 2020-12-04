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Судостроение и судоходство

На ЗАО «Нефтефлот» заложено третье круизное судно проекта PV20S

 © portnews.ru

Судостроительный завод ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) заложил киль морского пассажирского судна проекта PV20S (суда однодневного круиза), строительный номер 103.

Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» на средства Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.

 © portnews.ru

 © e-cis.info
Источник: https://portnews.ru/news/305760/

Нефтефлот, Самарская область, пассажирское судно, PV20S
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