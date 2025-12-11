На верфи «Нефтефлот» установлен пневматический эллинг
На территории судостроительной верфи «Нефтефлот» (Самарская область) завершен монтаж пневматического эллинга для строительства пассажирских судов проекта 04790 «Соммерс-L».
Установленная конструкция позволит вести круглогодичное строительство судов вне зависимости от погодных условий. Корпус и оборудование будут надежно защищены от осадков, ветра и перепадов температур, создаются стабильные условия для проведения сварочных, окрасочных и монтажных работ. Это повышает качество выполняемых операций, сокращает риски простоев и делает производственный процесс более предсказуемым.
Пневматический эллинг станет важной частью программы модернизации производственных мощностей ЗАО «Нефтефлот». Его использование позволит оптимизировать загрузку стапелей, организовать более гибкий график строительства и ускорить сдачу судов заказчикам.
Комментарии 0