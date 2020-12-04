В г. Уссурийск Приморского края открылась новая ледовая арена

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Каток «Олимп» расположен рядом с давно существующей ледовой ареной имени Романа Клиза. Кроме ледового поля здесь есть тренажёрный зал, раздевалки, душевые. Установлена зрительская трибуна на 300 человек.

В «Олимпе» будут развивать шорт-трек, фигурное катание, керлинг, проводить тренировки по хоккею. При этом базовой хоккейной площадкой Уссурийска остаётся арена имени Романа Клиза.

Крытый тренировочный каток «Олимп» построен в рамках плана социального развития центров экономического роста. На возведение объекта было направлено почти 260 миллионов рублей.

© primamedia.gcdn.co