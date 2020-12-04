Ростелеком. ВОЛС, Устранение «цифрового» неравенства

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Пермский край

В Пермском крае завершилось строительство самой длинной оптической линии связи 2020 года протяженностью105 километров. Свое начало она берёт из города Красновишерска, а финиширует в самой северной точке Пермского края — посёлке Вая Красновишерского района.

Оптика-рекордсмен была построена в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), который «Ростелеком» реализует в Прикамье совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Село Вая расположено в ста километрах от города Красновишерска, дороги к нему нет. Летом местные переправляются в деревню на пароме, а зимой переходят реку по льду. Последние метры до этого населённого пункта строители компании «Ростелеком» тянули по воздуху через реку Вишера. Благодаря работе специалистов точка с бесплатным WI-FI-доступом появилась в центре деревни рядом со школой и продуктовым магазином на улице Гагарина.

Ярославская область

В сентябре 2020 года бесплатный доступ в интернет появился еще в пяти малых населенных пунктах Ярославской области. Новые общественные точки Wi-Fi «Ростелеком» запустил в Троицкой, Никитской, Борисоглебской слободах, селе Смоленское Переславского района и селе Белое в Пошехонском районе. Для этого связисты проложили семь километров оптических линий связи. Работы по строительству сети «Ростелеком» ведет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В настоящее время на территории области работают 54 такие точки. Всего по итогам проекта «Ростелеком» проведет сеть в 98 областных поселений с населением от 250 до 500 человек.

Забайкальский край

В сентябре «Ростелеком» подключил к скоростному беспроводному интернету 13 сел Забайкальского края по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В июне текущего года оператор подключил четыре населенных пункта: Матусово Балейского района, Конкино Красночикойского района, Нижний Кокуй и Колобово в Балейском районе. До конца года интернет по этой программе появится еще в 27 населенных пунктах края. Доступ в сеть предоставляется бесплатно по беспроводной технологии Wi-Fi со скоростью от 10 Мбит/с через мобильный телефон, смартфон или ноутбук. Интернет позволяет жителям сел наравне с горожанами оперативно получать информацию, пользоваться порталом госуслуг, дистанционно учиться и работать, общаться в социальных сетях и мессенджерах.

https://www.com...s/news/d456736/

https://www.com...l/ural/d457462/ (Пермский край)

Омская область

В 2020 году компания построила более 400 километров оптики по проекту УЦН до 23 малых населенных пунктов Исилькульского, Большеуковского, Муромцевского и Тюкалинского районов Омской области. «Ростелеком» до конца года запустит еще 31 точку доступа в Большереченском, Большеуковском, Муромцевском, Саргатском, Седельниковском и Тюкалинском районах Прииртышья. Общая протяженность оптической трассы до базовых станций составит около 1 200 километров.

https://www.com...s/news/d456737/

Республика Бурятия

«Ростелеком» в Бурятии продолжает реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В сентябре оператор подключил к интернету 26 сел. До конца этого года по проекту УЦН в республике будут подключены еще три населенных пункта в Баргузинском районе.

Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:"В этом году в Бурятии построено более 500 км волоконно-оптических линий связи в Джидинском, Еравнинском, Кяхтинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах. В настоящее время работы ведутся в Баргузинском районе, там до конца года будут подключены села Ина, Борогол и Макаринино".

https://www.company.rt.ru/projects/news/d456759/

Республика Алтай

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«Ростелеком» завершил работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», выполненные по заказу Минцифры России и Правительства Республики Алтай.

Компания организовала коллективные беспроводные точки доступа к скоростному интернету в 53 селах численностью от 250 до 500 жителей. Финальным этапом проекта стал запуск Wi-Fi в селе Язула Улаганского района, одном из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона. В августе 2020 года число пользователей Wi-Fi в селе Усть-Кумир Усть-Канского района превысило количество жителей, так как услугой активно пользовались из близлежащих сел. Самый большой трафик — 1,3 терабайта — зарегистрирован в селе Тюдрала этого же района. По объему скачанной информации также лидируют села Ускуч, Актел, Чаган-Узун, Александровка, Улита и Озеро-Куреево.

https://www.com...s/news/d456750/

Курганская область

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом к сети интернет жителей 20 населенных пунктов Курганской области. Точки Wi-Fi-доступа появились в Варгашинском, Кетовском, Притобольном, Шадринском и Щучанском районах. Еще более семи тысяч жителей региона получили возможность бесплатного выхода в интернет в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН). Для подключения точек доступа специалисты компании проложили 27 километров оптоволоконных линий связи в Зауралье.

https://www.com...s/news/d457026/