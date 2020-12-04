В Амурской области открыли новый ФОК

В городе Свободном в рамках Единой субсидии завершили строительство спорткомплекса © minvr.gov.ru

В городе Свободном Амурской области завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Объект возвели в рамках программы развития точек экономического роста. На финансирование работ было выделено более 280 миллионов рублей, большая часть средств поступила за счет «единой субсидии» от Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Площадь спортивного объекта составляет порядка 2000 квадратных метров. Общая площадь зала, расположенного на первом этаже здания — 1200 квадратных метров. Помимо спортивного, в ФОКе оборудованы тренажёрный и фитнес залы, буфет, методические кабинеты, также предусмотрен подъемник для обеспечения доступа на все этажи маломобильных групп населения. Стадион на прилегающей территории размером 60 на 30 метров. Рядом располагаются площадки для воркаута, подготовки и сдачи норм ГТО.

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