В Свердловской области введены в эксплуатацию два молочных комплекса
4 декабря в Красноуфимском районе Свердловской области сданы в эксплуатацию два молочно-животноводческих комплекса общей вместительностью 400 голов.
В селе Криулино завершилось строительство животноводческой фермы на 200 голов и молочного блока
4 декабря в с. Криулино открыт новый животноводческий комплекс. ООО «Простор» под руководством генерального директора Сергея Михайловича Кобякова запустило первый коровник на 200 голов и молочный блок на 400 голов крупного рогатого скота.
В строительство вложено 42 миллиона рублей.
«На следующий год будет построен ещё один комплекс, где новую жилплощадь получат еще 200 коров. Дневной надой за день составляет порядка 30 литров. В молочном блоке мы установили специальное холодильное оборудование — танк на 8 тонн молока. Молоко от коровы попадает сразу в него по трубам, — труд доярки автоматизирован», — рассказал директор предприятия Сергей Кобяков.
В селе Сарсы глава крестьянского фермерского хозяйства Валентина Айметова построила новый коровник на 200 голов
Господдержка составила 30 процентов от стоимости объекта.
Всего в этом году в Свердловской области построены и модернизированы 11 животноводческих ферм более чем на три тысячи голов крупного рогатого скота. в строительство комплексов аграрии вложили 211 млн рублей собственных средств, субсидии из областного бюджета составили 73 млн рублей.
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