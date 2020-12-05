В Свердловской области введены в эксплуатацию два молочных комплекса

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4 декабря в Красноуфимском районе Свердловской области сданы в эксплуатацию два молочно-животноводческих комплекса общей вместительностью 400 голов.

В селе Криулино завершилось строительство животноводческой фермы на 200 голов и молочного блока

4 декабря в с. Криулино открыт новый животноводческий комплекс. ООО «Простор» под руководством генерального директора Сергея Михайловича Кобякова запустило первый коровник на 200 голов и молочный блок на 400 голов крупного рогатого скота.

В строительство вложено 42 миллиона рублей.

«На следующий год будет построен ещё один комплекс, где новую жилплощадь получат еще 200 коров. Дневной надой за день составляет порядка 30 литров. В молочном блоке мы установили специальное холодильное оборудование — танк на 8 тонн молока. Молоко от коровы попадает сразу в него по трубам, — труд доярки автоматизирован», — рассказал директор предприятия Сергей Кобяков.

В селе Сарсы глава крестьянского фермерского хозяйства Валентина Айметова построила новый коровник на 200 голов

Господдержка составила 30 процентов от стоимости объекта.

Всего в этом году в Свердловской области построены и модернизированы 11 животноводческих ферм более чем на три тысячи голов крупного рогатого скота. в строительство комплексов аграрии вложили 211 млн рублей собственных средств, субсидии из областного бюджета составили 73 млн рублей.