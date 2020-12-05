Росгвардия получила шесть катеров типа «Сарган» для работы в Керченском проливе

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Сразу шесть катеров серии «Сарган» поступили на вооружение морского подразделения отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии в Керчи, осуществляющего охрану Крымского моста и Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии.

Согласно сообщению, катера изготовлены на судостроительном заводе «Море» в Феодосии и после прохождения испытаний были переданы бригаде Росгвардии. Отмечается, что катера будут применяться для обеспечения безопасности в Керченском проливе. В пресс-службе добавили, что в скором времени бригада получит еще два таких катера.

Согласно заявленным характеристикам водоизмещение катера «Сарган» — 12 тонн, скорость — до 44 узлов, автономность плавания — 2 суток, дальность хода без дозаправки — 413 миль, экипаж — 3 человека + 6 человек десанта.