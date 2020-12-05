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Армия и Флот

Росгвардия получила шесть катеров типа «Сарган» для работы в Керченском проливе

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-12/1607174648_novye-katera3.jpghttps://topwar.ru/uploads/posts/2020-12/1607174648_novye-katera3.jpg © topwar.ru

Сразу шесть катеров серии «Сарган» поступили на вооружение морского подразделения отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии в Керчи, осуществляющего охрану Крымского моста и Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии.

Согласно сообщению, катера изготовлены на судостроительном заводе «Море» в Феодосии и после прохождения испытаний были переданы бригаде Росгвардии. Отмечается, что катера будут применяться для обеспечения безопасности в Керченском проливе. В пресс-службе добавили, что в скором времени бригада получит еще два таких катера.

Согласно заявленным характеристикам водоизмещение катера «Сарган» — 12 тонн, скорость — до 44 узлов, автономность плавания — 2 суток, дальность хода без дозаправки — 413 миль, экипаж — 3 человека + 6 человек десанта.
Источник: https://topwar.ru/177815-rosgvardij...a-raboty-v-kerchenskom-prolive.html

Росгвардия, ЮВО, Море, Сарган
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    05.12.2017:28:46

    Это более достаточно для разгона украинизированных.

    #1217394
  • Александр Сенин Александр Сенин
    05.12.2018:10:20

    Хорошие катера. Чаще всего катера 1 сутки автономность. А тут двое суток. Скорость так же отличная! Обычно у кораблей 15-30 узлов. И у катеров низкая скорость. С этими катерами сравниться может ещё один вид российских катеров «Раптор». И 6 человек десанта так же считаю лучше, чем 20. Лучше больше не больших катеров рассредоточены, чем один чуть больше с низкой скоростью. Сделайте пожалуйста таких 6 катеров в восточной верфи для Владивостока.

    #1217397
  • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
    05.12.2020:30:26

    Тоже своего рода москитный флот для нейтрализации укрского москитного флота.    

    #1217416
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