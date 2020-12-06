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Российские проекты за рубежом

Российский EPC-подрядчик впервые построил металлургический завод зарубежом

 © metprom.net

Ташкентский металлургический завод (ТМЗ) — предприятие по производству горячеоцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями для строительной индустрии, машиностроения и других отраслей экономики. Общая сумма инвестиций в проект составила более 326,6 млн Евро.

Это первый проект «под ключ» в металлургическом строительстве, реализованный за рубежом российским EPC-подрядчиком.

ЕРС-контрактором (подрядчик отвечает за весь цикл реализации проекта: от проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию) выступила Группа компаний «МетПром». К реализации проекта было привлечено более 30 российских предприятий и поставщиков оборудования, а также услуг. Задействовано свыше 1 000 высококвалифицированных специалистов разных направлений.

EPC-проекты выступают основным драйвером экспорта промышленного оборудования и обеспечивают наибольшую добавленную стоимость в рамках экспортного контракта.

В рамках контракта «МетПром» осуществил весь комплекс работ по проектированию, поставке основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Все этапы проекта компания осуществила собственными силами: в структуру ГК «МетПром» входят проектный институт, служба управления проектами, строительно-монтажные организации и другие подразделения, обеспечивающие полный цикл работ.

 © sun9-63.userapi.com

Реализация проекта еще раз доказала результативность ЕРС-модели: эффективное управление, уменьшение сроков и стоимости строительства позволило значительно увеличить рентабельность инвестиций.

Теперь сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. Запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты из страны в 400 млн долларов ежегодно.

«Как ЕРС-контрактор, мы сделали все возможное для своевременной и качественной реализации проекта. Даже несмотря на карантинные ограничения, мы направили все усилия на выполнение технически- и технологически сложных работ по монтажу основного оборудования и подготовке завода к промышленному вводу в эксплуатацию. Уверен, что заложенные при проектировании и строительстве современные конструктивные и технологические решения позволят Ташкентскому металлургическому заводу стать одним из драйверов развития металлургической промышленности Республики Узбекистан и внести значимый вклад в дальнейшее развитие экономики страны», — отметил Председатель совета директоров ГК «МетПром» Станислав Лазуткин.
Источник: https://metprom.net/

Ташкентский металлургический завод
  • Андрей Карпушенков
    06.12.2013:12:00

    Я правильно понимаю, что мы построили в Узбекистане завод позволивший им заместить закупки на 400 млн долларов, которые, вероятно, в рамках таможенного союза Узбекистан делал в РФ? И позволивший Узбекистану повысить независимость опять же от России?

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~13:12 06.12.20
    #1217449
    • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
      06.12.2014:37:34

      Да, правильно. «Мы» построили по их заказу. Хотя могли построить итальянцы или немцы.

      #1217454
      • Андрей Карпушенков
        06.12.2016:35:23

        То есть они заплатили за это реальные деньги (при общем бюджете Узбекистана 15 млрд долларов крайне сомневаюсь)? Или они получили производство за кредиты, которые РФ как обычно им простит, либо предприятие из РФ на свои деньги построило производство в Узбекистане. Потому что я что-то не помню большого желания за немцами и итальянцами строить за свои деньги производство с хорошим уровнем передела и добавленной стоимостью где-либо вообще за пределами собственных стран. Без огромных льгот и доступа на реально большой рынок.

        #1217459
        • Нет аватара psv1977
          06.12.2020:45:43

          Что-то итальянцы и немцы очень любят Россию и построили НЛМК-Калуга и Северсталь Балаково только для того чтоб Россия не закупала этот металл в Европе.

          #1217503
    • Koul Koul
      06.12.2014:42:58

      У капитала нет родины, есть только коммерческий интерес

      #1217455
      • Андрей Карпушенков
        06.12.2016:23:22

        Скажите это Французам с их весьма рабочей колониальной моделью, где зависимые страны гонят ультрадешевое сырье, французы его перерабатывают, а мы результат покупаем в том же Декатлоне… Эта и подобные радости обеспечивает им социалку и семичасовой рабочий день.

        #1217458
        • Clausson Clausson
          06.12.2016:54:27

          В огороде бузина, а в Киеве дядька.

          В любой непонятной ситуации, если нечего сказать, гони что-нибудь про колониальную модель. Хреново вас Навальный воспитывает, глупо.

          #1217463
          • Андрей Карпушенков
            06.12.2016:59:01

            Приведен четкий пример капитала с родиной. И он вобщем-то массово с родиной. Немецкие компании к примеру не особенно стремятся в других странах ЕС строить производство. Несмотря ни на какой налоговый режим и льготы. Скупать и поглощать конкурирующие чужие да, но свои делать хрен. А ваше упоминание Навального в любой непонятной ситуации достаточно странно. Какое отношение это назначенный сверху «Вождь всея несистемной оппозиции» вообще имеет к делу.

            Отредактировано: Андрей Карпушенков~16:59 06.12.20
            #1217464
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              06.12.2017:10:38

              Пример с Францией, Германией и Италией хорош.

              Но выборочен.

              Ибо разные страны по разному ведут промышленную политику.

              Китай например массово строит заводы, в той же Африке, например.

              Да и Штаты раньше тоже самое делали, например, в том же Китае.

              #1217465
              • Андрей Карпушенков
                06.12.2017:19:30

                Про Китай вы конечно правы. Но есть большое но. В 2019 году Фонд Развития Промышленности РФ оформил займов льготных на 42 млрд рублей. А тут (если это не самостоятельное финансирование Узбекистаном) мы имеем вложение в промышленность другой страны в 29 млрд. Сложно представить, что эти деньги некуда потратить в России. Сельскому хозяйству дали например полной чашей льготных кредитов и имеем в нем просто великолепные результаты.

                #1217469
                • Нет аватара POLO
                  06.12.2017:54:56

                  Тут не надо смешивать) как говорил классик) мухи отдельно, а котлеты отдельно, уж простите))) ФРП как институт поддержки даст столько денег сколько будет адекватных людей и конкурентоспособных проектов) у нас с этим проблема (((( и да! Представьте себе — не хватает именно этого! И поверить в это можно)…

                  #1217477
                • Нет аватара psv1977
                  06.12.2020:48:19

                  Вы плохо читаете…

                  Если даже мы им дали 29 млрд. То эти миллиарды освоили, заработали 30 Российских предприятий с коллектива и, Ане немецкие, итальянские тем более узбекские

                  #1217504
              • Нет аватара POLO
                06.12.2017:20:09

                Можно поспорить уж простите) именно эти три страны лидируют по числу открытых предприятий в рф) по сумами не знаю… может конечно что счас изменилось, но года 2-3 назад было точно)… завод Мерседес в Подмосковье за 300 млн евро тому пример

                #1217470
                • Андрей Карпушенков
                  06.12.2017:32:51

                  Есть разница в инвестициях за доступ к российским госзакупкам и на огромный по этой нише конкурентный рынок РФ (плюс таможенный союз) с серьезным пакетом льгот ( и то сломался тот же мерседес, когда речь о полном недоступе к госзакупкам встала), хоть и далеко не как раньше, но все еще прикрытый таможенными тарифами на автомобили дай боже и в Узбекистан, где без этих инвестиций альтернатив внешним закупкам нет все равно, а значит таможенные барьеры при нужде в продукте не могут быть высокими.

                  #1217472
                  • Нет аватара POLO
                    06.12.2018:03:02

                    Да нет никакой разницы, какой рычаг применила страна чтобы открыли там производство иностранцы) пример Китая … пример РФ… открыли значит хорошо

                    #1217478
            • Седое Лихо Седое Лихо
              06.12.2017:50:10

              Андрей Карпушенков, Вы хотя бы раз поинтересовались и открыли сайты немецких компаний и узнали где их заводы расположены. У того же «Мерседеса» в одной только Европе (кроме Германии) они расположены в Венгрии, Финляндии, Австрии и РФ. А если посмотреть кто им комплектующие поставляет, то там вообще «ах».

              https://www.mer...ory.module.html

              То же и о французах. и то что они сырьё у себя не добывают на продажу в другие страны — чушь полная. Приснопамятный лес кругляк — та же Франция 3% а Германия 4% мирового (!!!) рынка.

              http://www.fao....38%40180724/ru/

              Как видите, все данные официальные. Так что вы или провокатор или не в теме от слова «совсем» и вам лучше изучить вопрос хотя бы поверхностно.

              Отредактировано: Седое Лихо~17:58 06.12.20
              #1217476
              • Андрей Карпушенков
                06.12.2018:03:53

                Вы путаете с географией производства марки. Австрийский завод, к примеру, был когда-то куплен мерседесом, но уже лет 20 как им владеет австрийская компания, которая выпускает на нем и мерседесы и бмв, до того это был завод выпускал автомобили американской марки крайслер. Мерседес откупил завод полностью и продал в итоге автрийцам, с тем, что на нем будут делать немецкие машины. Поглощать чужое и конкурентов, это завсегда пожалуйста. Что касается завода в РФ я писал выше доступ к госзакупкам, рынку ТС и хорошим льготам на конкурентном рынке — и доступ к рынку который без инвестиций так и будет дальше импортировать — это разные вещи.

                Лес из Африки возить это надо быть большим затейником… Вы много французских и немецких изделий из древесины вообще видели? Они возят текстильное сырье. Из Мали, к примеру. С 1945 французский иностранный легион вел до 2010 в среднем одну кампанию сравнимую с чеченской в год… (Правда многие из них там в 90-е пришлись на 2 африканские мировые войны так называемые, в которых доля населения погибшая к населению континента была больше чем доля населения мира погибшая во второй мировой, но кто вообще в мире это заметил).

                Отредактировано: Андрей Карпушенков~18:09 06.12.20
                #1217479
                • Седое Лихо Седое Лихо
                  06.12.2018:28:18

                  Как у вас всё удобно — видите только то что хотите видеть.

                  Получается немецкий капитал запустил буквально у соседей завод, лишив немецких бюргеров нескольких тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, но это совсем не противоречит вашим словам что немецкий капитал направлен внутрь страны. Очень логично.

                  Ну и конечно если прямо указывают какое конкретно сырьё экспортирует сама Франция, то раз это бросает тень на её «высокотехнологичность», то нужно говорить что вы то не о этом сырье говорили, а о другом. Но вы уж пересильте себя и давайте о лесе кругляке. Потому как для РФ торговать им это значит быть сырьевым придатком, а для Франции это что?

                  #1217484
                  • Андрей Карпушенков
                    06.12.2019:01:42

                    Нет он не запускал завод. Он взял завод, выпускающий конкурирующий штатовский крайслер, перепрофилировал под сборку немецкой техники и продал местной компании (потому что просто закрыть производство забрав все полезное, как делают на периферии в Восточной Европе, ему бы не дали. В уважаемых странах такое не прокатывает). Потому что (и это еще один элемент национального капитала) быть производством принадлежащим компании из другой страны в Европе далеко не райское дело. А компании извне Европы вообще в особых случаях (например, когда это компании перерабатывающие свое сырье завозимое в Европу). Если вы с тонной долларов приедете в Великобританию и захотите замутить местный бизнес, то шансов, что вы сможете купить что-то кроме футбольного клуба или открыть торговую сеть крупнее местного винного магазинчика, не сильно высок. Все отрасли поделены между уважаемыми людьми из самой Великобритании и чтобы тебя туда пустили надо как минимум пустить их компании на сопоставимый рынок по обмену, либо представлять отрасль, которой у Великобритании нет, а иметь и развивать очень хочется.

                    Про кругляк. Для Германии и Франции — это фактически отрасли сельского хозяйства. Просто диких ничьих посадок над которыми не летают патрульные вертолеты и не ходят по ним хорошо оснащенные лесники там нет. Это давно не дикая природа, это поля на которых растут деревья.

                    Отредактировано: Андрей Карпушенков~19:03 06.12.20
                    #1217488
                    • Седое Лихо Седое Лихо
                      06.12.2019:33:03

                      Площадь лесов в Германии и Франции примерно по 31% от территории страны. Вы на полном серьёзе собираетесь утверждать, что ВСЕ эти 31% территории превращены в «поля на которых растут деревья»?

                      Что касается перепрофилировании и т. п. так недавно тот самый Мерседес заявил об увольнении 15 000 сотрудников, и никакого им перепрофилирования. И уважаемая страна Германия почему-то не сказала Мерседесу что так (с ваших слов) национальному капиталу нельзя, что им никто этого не даст (вас цитирую, исключительно вас).

                      Всё можно национально ориентированному Мерседесу в нормальной то Германии. Тк может вы в чём то ошиблись?

                      #1217496
                      • Андрей Карпушенков
                        06.12.2020:31:09

                        Нет. Я говорю о территориях на которых производится вырубка. В противном случае там бы была лысая гора, такая, какая осталась от Карпат буквально за 6 лет бесконтрольной вырубки. Германия не настолько велика, чтобы позволить себе что-либо другое. Это не расползающаяся тайга на Востоке России, которая умудряется разрастаться в наше время быстрее намного, чем ее вырубают.

                        И? Если у них нет денег на то чтобы переделать производства в сборочные раз и нет возможности платить зарплату дорогих рабочих сборщикам два (а перевести с понижением зарплаты даже в РФ проблема), то как еще они физически могли поступить при ковиде. Есть факт. Производства Мерседеса собственные расположены не в Польше, Румынии итд, где рабочая сила кратно дешевле. Они работают в Германии. И строятся в Германии, где строить и обслуживать их дороже.

                        Отредактировано: Андрей Карпушенков~20:33 06.12.20
                        #1217502
              • Андрей Карпушенков
                06.12.2018:15:23

                В Финляндии мерседесы производит финская компания, специализирующаяся на контрактной сборке. Valmet Automotive.

                #1217481
                • Седое Лихо Седое Лихо
                  06.12.2018:42:41

                  И снова, тем самым «направленный внутрь» немецкий капитал отнял у своих сограждан несколько тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. И это при том, что число бедных и бездомных в Германии растёт год от года.

                  #1217486
                  • Андрей Карпушенков
                    06.12.2018:49:18

                    Если у вас есть возможность выбора направления инвестиций и объем возможных инвестиций ограничен, то вложить в производство с наибольшей добавленной стоимостью у себя (компоненты, двигатели итд), отдав часть работ по сборке внешним подрядчикам, которые на свои деньги построят производство очевидно логичное решение направленного внутрь капитала.

                    Отредактировано: Андрей Карпушенков~18:49 06.12.20
                    #1217487
                    • Седое Лихо Седое Лихо
                      06.12.2019:06:22

                      Т. е., с ваших слов, направленный внутрь капитал это не социальная ответственность перед гражданами собственной страны, а желание заработать больше вкладывая как можно меньше? ага… А что, в других странах это как-то иначе?

                      #1217489
                      • Андрей Карпушенков
                        06.12.2019:10:47

                        Из моих слов это никак не следует. Я написал, что производства с наибольшей добавленной стоимостью оставлены в стране. С наименьшей вынесены. Желание заработать побольше привело бы к выводу всех производств в Польшу, или даже Украину, где уровни заработных плат намного ниже. Капиталу по рентабельности — это было бы на порядок выгоднее. Но этого не происходит. Чтобы получить даже возможность собирать немецкие машины фины на свои деньги купили немецкое (дорогое) оборудование. При этом инвестиции, которые пошли бы на открытие сборочного производства потрачены на производства компонентов (более сложные и кваллифицированные, а значит оплачиваемые) на которых работают граждане Германии. И при этом само строительство этих производств обошлось дороже, чем если бы их строили в Польше или у финов.

                        Отредактировано: Андрей Карпушенков~19:11 06.12.20
                        #1217491
                        • Седое Лихо Седое Лихо
                          06.12.2019:55:30

                          Уж что имеет большую добавочную стоимость чем двигатели и их комплектующие, но тот же Мерседес часть самых ответственных, а значит и дорогих деталей (головки блоков цилиндров, распредвалы) делает в России и не только для своего производства в Нижнем Новгороде, но и импортирует их из РФ в Германию. Двигатели, кстати, для Нижегородского Мерседеса тоже делают в Ярославле. Ещё пример — Мазда строит завод двигателей во Владивостоке где 100% продукции пойдёт в Японию. Или Японцы не национально ориентированны?

                          Так что перестаньте бредить о национальной ориентации капитала применительно к любой стране. Это полная чушь.

                          З.Ы. то что немецкий капитал плевал на благополучие граждан Германии и сохранении производств (не важно, самых рентабельных или нет)на территории своей страны мы кажется выяснили. Так что объясните мне что же вы имеете в виду говоря о немецком «национально ориентированном» капитале. А то может чего-то не понимаю?

                          Отредактировано: Седое Лихо~20:21 06.12.20
                          #1217500
            • Ирина Волкова Ирина Волкова
              06.12.2019:09:14

              там в Германии свободы мало(про другие страны ЕС не знаю), и к примеру у того же фермера загодя всё прописано государством, у кого-что покупать, и кому продавать.

              И в таких условиях вряд ли предприниматель перенесёт своё производство туда где выгодно, ему сразу в Германии государство по башке настучит, что мол ты такой бяка, хочешь оставить людей без рабочих мест(в реальности чиновник конечно скажет другое     )… в ЕС протекционизм намного больше, чем в наивной России, верующий в свободный рынок и демократию.

              #1217490
              • Андрей Карпушенков
                06.12.2019:25:19

                Ну да, Германии от Гитлера достались достаточно левые традиции с большим вмешательством государства в экономику.

                Свободный рынок — это какое-то несуществующее понятие. Что касается демократию, то не совсем понятно как можно верить или не верить в способ делать что-то. Он есть и он работает. Политбюро тоже демократия, выборы в Афинах, где голосовали мужчины свободные — демократия. Если вы что-либо решаете голосованием — это демократия. Странные люди ее каким-то образом тоталитаризму еще умудряются противопоставить, хотя они вообще не пересекаются. Тоталитаризм — это отношение к этому способу ведения дел (возможно к той же демократии, когда выборы становятся святым ритуалом, а не методом) когда способ ведения прекращает быть чем-то утилитарным и становится самоцелью, начинает нести собственную ценность. И тут уж не важно демократия этот способ, диктатура (в частности пролетариата) или обязательное прыганье на одной ножке. Тоталитаризму антагонистичен прагматизм, при котором способ действия выбирается в силу адекватности и полезности. Где-то верно голосование (муниципальный уровень и местное управление), где-то выборы пригодны только как средство объединения общества (ну просто потому, что средний гражданин не хочет и не имеет возможностей часами каждый день разбираться ни в международной политике, ни в экономике и значит не способен сделать осознанный выбор исходя из программ полит сил). Когда читаешь по поводу ценностей демократии противостоящих тоталитаризму волосы дыбом встают. У людей полнейшее непонимание того, о чем они рассуждают.

                Отредактировано: Андрей Карпушенков~19:28 06.12.20
                #1217492
            • Clausson Clausson
              06.12.2019:50:36

              оппофюррер был упомянут лишь по одной причине — уровень аргументации схож.

              Ну так вот, среднестатистического капиталиста мало заботит национальное.

              Извините, но продукция Apple производится в Китае (во всяком случае вплоть до последнего времени).

              А вот правительства тех самых «колониальных» стран как раз ведут очень щедрую (по отношению к другим странам) политику. Те же США активно помогают странам Африки и кредитуют их, НО! Даже бесплатная продовольственная помощь голодающей Африке это всего лишь навсего поддержка отечественного фермера, которой вроде как на федеральном уровне нет (хотя на уровне штатов еще ого-го как есть — там просто ливни из бесплатных грантов). Ну так вот. Страны ОЭСР намного больше нашего кредитуют «чужие» экономики, но обычно это связанные кредиты. То есть, под закупку отечественного оборудования, под отечественные проекты, обучение и т. д. Именно так как стали делать и мы. Такая схема намного выгодней для любой страны, чем прямое финансирование собственной промышленности.

              #1217498
              • Андрей Карпушенков
                06.12.2020:54:07

                Доля добавленной стоимости остающаяся в Китае от айфонов ниже 5% насколько я помню (или даже ниже 2%). Они там не производятся, они там собираются. А основная доля стоимости и зарплат, высоких зарплат, а не копеек выплачиваемых на потогонках сборщикам остается в США и ближайших сателитах. Так и поступают западные страны. Дешевый низкопроизводительный труд, не дающий возможности адекватной оплаты выносится за пределы стран вместе с необходимостью поддерживать как-то государству иметь дело с проблемами порождаемыми низкооплачиваемым трудом, основная добавочная стоимость и зарплаты остаются в пределах страны. Для РФ в данный момент работа за зарплату на современном производстве все еще неплохой вариант для человека. Вот когда будет средняя зарплата раз в 10 выше, тогда можно думать у частичном выносе.

                Отредактировано: Андрей Карпушенков~20:55 06.12.20
                #1217506
    • Clausson Clausson
      06.12.2016:43:40

      Я правильно понимаю

      Вопрос стоит иначе, а понимаете ли вы хоть что-то в металлургии и металлургических рынках?

      Так вот, это НЕ металлургический завод.

      Это прокатный завод(ик). В составе линия травления, маленький двухклетьевой прокатный стан, линии цинкования и покраски. Собственно такие линии покраски уже даже при СССР ставились под какие либо собственные нужды при машиностроительных производствах. Например на заводе который сейчас называется POLAIR (Совиталпродмаш). Или например на заводе в Молодечно, который когда-то делал бытовки для нашего севера из сэндвич-панелей.

      Ну так вот, этот «завод» не производит сталь (поэтому он не металлургический). Этот завод не производит собственный горячекатаный прокат. То есть будет вынужден закупать подкат в виде горячекатанных рулонов на стороне у других металлургов. И естественно, никакой особой экономии «на замещении» у них не получится. Особенно учитывая параметры их оборудования. В общем, нормальный такой восточный бизнес. Кого надо бизнес.

      …заместить закупки на 400 млн долларов, которые, вероятно, в рамках таможенного союза Узбекистан делал в РФ

      Опять ошибаетесь, Узбекистану не было никакой нужды закупаться в России, это далеко и дорого (да-да, наш металл дорог для таких рынков). Во-первых, рядом есть Караганда — они дешевле и ближе. Во-вторых, есть Китай, всегда готовый предложить лучшую цену, что в условиях открытого рынка Узбекистана делает присутствие не китайских игроков проблематичным .

      Вообще удивительно, что Узбекистан предпочел наш «МетПром», а не отдался китайцам.

      Это это, на самом деле, дорогого стоит.

      Так, что не нойте без дела. Да и вообще не нойте.

      Отредактировано: Clausson~16:51 06.12.20
      #1217460
      • Андрей Карпушенков
        06.12.2016:50:59

        Ответ классный. Большое спасибо. Остался только один подвопрос. Дорогого стоит кому? Бюджет Узбекистана 15 млрд. Они сами профинансировали это строительство? Или в рамках регулярно им прощаемых как раз по 400 млн кредитов? Китайцев они могли предпочесть в рамках предложенного им «Ой, а давайте мы вам за свой счет завод построим и не будем больше нашу продукцию продавать». Если это за вход в таможенный союз им оплата, то вобщем-то и ОК. Только про решение пока не слышно.

        Отредактировано: Андрей Карпушенков~16:53 06.12.20
        #1217461
        • Нет аватара POLO
          06.12.2017:14:06

          Был в Ташкенте в прошлом году. Могу сказать своё мнение: российских денег там вообще минимум! Частные деньги ЛУКОЙЛа и газпрома на нефтегазодобыче, активность российских банков по помощи их правительству размещать облицагиционные займы и прочие кредитные инструменты. Очень серьезно вкладывается Турция, в рамках пан-тюркского партнёрства (точное название не помню), рейсов в Турцию больше чем в Россию — эт как показатель ориентации страны. Когда речь шла об инвестициях из рф, то сказали большие люди: нам не надо: вот такой лимит у нас от АБР (азиатский банк развития), вот такой — от ЕБРР, вот такой от китайских фондов… вот такие их условия) вы можете сделать лучше? Нет? Ну тогда не надо) ничего лишнего, чисто бизнес

          #1217466
        • Clausson Clausson
          06.12.2017:14:18

          1) Построили в кредит. Заемщики — узбекские банки. Кредитор — Росэксимбанк. Общая сумма кредита — 150 млн евро (то есть меньше половины общей стоимости проекта). Половина досталась производителям оборудования (российским), другая половина МетПрому и НИТУ «МИСиС». Последний не только будет готовить узбекских инженеров, но и сопровождать проект по НИОКР (что уже сам завод будет оплачивать из своей прибыли). То есть как видите, мы профинансировали не правительство узбекистана, а частные банки. Большая часть денег из выделенного кредита ушла нашим же (российским) производителям оборудования, проектировщикам, строителям, университету. Обобщенно такие схемы принято называть постиндустриальной экономикой. За чужой счет профинансировали собственную экономику.

          2) Да, китайцы обычно так и делают. У нас в стране они построили уже несколько подобных заводов. Да, за свои средства. И да, именно для того что бы не ввозить в нашу страну свой китайский прокат. Ибо пошлины, дорога долгая (дорогая), а рынок весьма привлекательный.

          Какие-то еще подозрения?

          Отредактировано: Clausson~17:19 06.12.20
          #1217467
          • Андрей Карпушенков
            06.12.2017:40:21

            Большое спасибо за разъяснения. При условии что это был реально китайский рынок выглядит как более чем оправданный проект. Хотя жаль что настолько серьезная сумма не была инвестирована внутри РФ.

            #1217474
            • Комментарий удален
            • Clausson Clausson
              06.12.2019:25:42

              настолько серьезная сумма

              Это очень-очень-очень несерьезная сумма для российской металлургии. Уж поверьте.    

              Кроме того, наши металлурги, в большинстве своем совершенно не зависят от милости государей или бюджетного финансирования. В последний раз государство гарантировало им кредиты во время кризиса 2008-2009 года, но никто из крупных даже не обращался.

              Единственное слабое звено — Мечел, из-за своей авантюрной политики. Все остальное это мировой авангард, особенно в лице нашей «большой тройки». НЛМК, Северсталь, ММК мировые лидеры отрасли по эффективности и устойчивости.

              #1217493
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        06.12.2017:18:33

        То есть будет вынужден закупать подкат в виде горячекатанных рулонов на стороне у других металлургов.

        Да у нас и будет закупать. Мы посадили узбеков на нашу металлургическую иглу.

        Кроме того, поставили им наши станки и наши технологии. Обслуживать и ремонтировать это будем скорей всего тоже мы.

        Да и вообще у узбеков нет хороших месторождений железной руды. Вся их «металлургия» висит на переработке металлолома, который собирают по всему Узбекистану. Будет у них металлургия, значит будут покупать нашу руду.

        #1217468
        • Нет аватара POLO
          06.12.2017:34:49

          За чёрную металлургию вы правы, но алмалыкский ГМК и Навойский — это мощшнейшие предприятия цветной металлургии, которые сейчас проходят оч серьезную модернизацию… так что металлургия как класс там есть )))

          Отредактировано: POLO~17:35 06.12.20
          #1217473
          • Нет аватара psv1977
            06.12.2020:59:08

            Это Цветная металлургия — другой Вид и не пересекается…

            #1217507
        • Clausson Clausson
          06.12.2017:44:53

          Обслуживать и ремонтировать это будем скорей всего тоже мы.

          Не только. Руководство заводом в части техники в виде главного инженера и директора по производству (и соответсвующие им нижестоящие специалисты), конечно же русские.

          #1217475
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            06.12.2020:50:02

            Да там много плюсов, я только навскидку несколько кинул.

            Любое серьёзное проникновение на рынок другой страны со своей технологией и своим оборудованием даёт огромный мультипликативный эффект. Китайцы на этом собаку съели. И сажают страны на свою технологическую иглу. Некоторые и хотели бы слезть, да уже и не могут. Да та же Белоруссия уже в китайских долгах как в шелках.

            Поставка заводов — это уровень поставок АЭС «Ростатомом» — захват рынков других стран.

            Отредактировано: Сергей Котенко~20:53 06.12.20
            #1217505
  • Нет аватара valeriy_r
    06.12.2018:21:02

    Если бы еще кто-то написал что значит ЕРС

    #1217482
    • slav262 slav262
      06.12.2018:23:10

      Если бы еще кто-то написал что значит ЕРС

      При использовании EPC-контракта, контрактор выполняет:

      Инжиниринг (engineering) — изыскательные, проектные и согласовательные работы;

      Снабжение (procurement) — производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта;

      Строительство (construction) — выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы

      #1217483
  • A. Tarasov A. Tarasov
    06.12.2019:44:21

    Очень хорошая новость.

    Наш менеджмент дорос до такого уровня, что мы уже можем поставлять заводы под ключ.

    На рынке, на котором не продохнуть от конкуренции — от Австрии до США.

    Правда, абчественности, воспитанной на кубокилометрах стали, этого не объяснить.

    #1217497
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