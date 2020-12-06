Российский EPC-подрядчик впервые построил металлургический завод зарубежом
Ташкентский металлургический завод (ТМЗ) — предприятие по производству горячеоцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями для строительной индустрии, машиностроения и других отраслей экономики. Общая сумма инвестиций в проект составила более 326,6 млн Евро.
Это первый проект «под ключ» в металлургическом строительстве, реализованный за рубежом российским EPC-подрядчиком.
ЕРС-контрактором (подрядчик отвечает за весь цикл реализации проекта: от проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию) выступила Группа компаний «МетПром». К реализации проекта было привлечено более 30 российских предприятий и поставщиков оборудования, а также услуг. Задействовано свыше 1 000 высококвалифицированных специалистов разных направлений.
EPC-проекты выступают основным драйвером экспорта промышленного оборудования и обеспечивают наибольшую добавленную стоимость в рамках экспортного контракта.
В рамках контракта «МетПром» осуществил весь комплекс работ по проектированию, поставке основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Все этапы проекта компания осуществила собственными силами: в структуру ГК «МетПром» входят проектный институт, служба управления проектами, строительно-монтажные организации и другие подразделения, обеспечивающие полный цикл работ.
Реализация проекта еще раз доказала результативность ЕРС-модели: эффективное управление, уменьшение сроков и стоимости строительства позволило значительно увеличить рентабельность инвестиций.
Теперь сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. Запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты из страны в 400 млн долларов ежегодно.
«Как ЕРС-контрактор, мы сделали все возможное для своевременной и качественной реализации проекта. Даже несмотря на карантинные ограничения, мы направили все усилия на выполнение технически- и технологически сложных работ по монтажу основного оборудования и подготовке завода к промышленному вводу в эксплуатацию. Уверен, что заложенные при проектировании и строительстве современные конструктивные и технологические решения позволят Ташкентскому металлургическому заводу стать одним из драйверов развития металлургической промышленности Республики Узбекистан и внести значимый вклад в дальнейшее развитие экономики страны», — отметил Председатель совета директоров ГК «МетПром» Станислав Лазуткин.
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