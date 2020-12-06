Где в России делают сухие строительные смеси Weber-Vetonit. Репортаж

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Сегодня мы с вами побываем на заводе по производству сухих строительных смесей WEBER-Vetonit (клеевые смеси, материалы для выравнивания полов, штукатурки, кладочные и специальные растворы). Наверняка эту продукцию встречали в наших магазинах, тем более, что этот бренд имеет более чем 100-летнюю историю и занимает лидирующие позиции в Европе. А как известно, если театр начинается с вешалки, то ремонт — как раз с выравнивания полов и стен.

Так вот, есть такая компания «Сен-Гобен» (Saint-Gobain), которая входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных корпораций мира, в штате у них свыше 180 000 сотрудников. В 2019 году объем продаж Группы составил 42, 6 миллиарда евро. Их штаб-квартира находится в Париже. Компания «Сен-Гобен» была основана ещё в 1665 году во Франции по распоряжению Людовика XIV как королевская зеркальная мануфактура (Manufacture royale de glaces de miroirs). Первоначально они занимались производством зеркал и стекол. Так первым заказом мануфактуры была отделка зеркального зала Версальского дворца. Сегодня компания разрабатывает инновационные решения для строительства, реновации, промышленности и транспорта. Если совсем коротко и понятно о том, кто они такие на мировой арене, вот ещё несколько фактов. В каждом втором произведенном в Евросоюзе автомобиле стоят стекла «Сен-Гобен». Каждый третий дом в Европе утеплен теплоизоляцией «Сен-Гобен». Ударопрочные и антибликовые стекла и витрины использованы в музеях д’Орсе и Лувр. А системы городских коммуникаций 80 столиц мира и еще более тысячи крупнейших городов созданы с использованием труб Saint-Gobain Pam. Есть у них бизнес и в России, на данный момент в нашей стране 8 действующих заводов. Кстати, первая их продукция на российский рынок поступила в декабре 2003 года.

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В 2013 году компания «Сен-Гобен» запланировала строительство завода по производству сухих строительных смесей в Центральной России на юго-востоке Московской области. Общие инвестиции в его открытие составили более 500 миллионов рублей. Завод Weber-Vetonit в Егорьевске был построен всего за 2 года и был введен в эксплуатацию 4 февраля 2015 года. Вот у них в гостях мы и находимся сегодня. Между прочим, достигнутого им мало, в перманентном режиме у них идёт дальнейшая модернизация. Например, в марте 2020 года они увеличили производственные мощности линии по производству водно-дисперсионных строительных материалов с 6 тысяч тонн до 26 тысяч тонн в год. А ещё на этот год у них запланировано окончание строительства пескосушилки со складом сырого песка производительностью до 70 тысяч тонн сухого песка в год. Тем самым они не только повысят свою эффективность, а также станут менее зависимы от поставщиков фракционированного сухого песка.

3. 999A5904 © live.staticflickr.com Сам завод имеет основной производственный корпус площадью 2 700 м2 и двухэтажное офисное здание площадью 600 м2. Установленная мощность завода составляет 120 тысяч тонн готовой продукции в год при двухсменном графике работы. Ассортимент продукции состоит из 90 наименований жидких и сухих продуктов всемирно известного бренда Weber-Vetonit.

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Для справки. Торговая марка Weber-Vetonit ведёт свою историю с рубежа XIX и XX веков. В это время в пригородах Парижа было основано товарищество «Вебер и Брутен», выпускавшее гипсовые штукатурки и известь. Толчком к развитию компании стало послевоенное восстановление Европы, принесшее с собой огромный рост спроса на строительные смеси. Чуть позже, расширившееся производство вышло за границы Франции и присоединилось к группе Saint-Gobain. А это, в свою очередь, помогло и дальше как увеличить темпы экспансии за рубеж, так и повысить известность торговой марки. В 1990-х годах к концерну присоединяются производственные мощности в Южной Америке, Малайзии, Китае и Вьетнаме. В Восточную Европу и Россию бренд пришел достаточно поздно — в двухтысячных, когда рынок был уже практически разделен между крупными игроками. Появление концерна в России датировано 2006 годом. Полный ассортимент продукции под торговой маркой Weber-Vetonit начал производиться на российской территории в 2013 году после запуска второго завода на Урале, в дальнейшем было открыто третье предприятие компании в Московской области, на котором мы и находимся.

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Что касается технологического процесса, то вкратце он выглядит следующим образом. Приходит на завод сырьё, причём как импортное, так и отечественное. Его тут же проверяют на соответствие качеству, как-никак бренд с мировым именем, поэтому подкачать нельзя. Далее его направляют в специальные силосы (ёмкости для хранения), их тут таких десять, каждая по 100 тонн. Это идёт речь об основном сырье, есть ещё и различные добавки, под них зарезервированы 8 небольших силосов. А дальше начинается волшебство. На большие и маленькие весы подаются нужные ингредиенты. Всего двое маленьких весов и одни большие. Так как оборудование очень точное (у больших весов погрешность ± один кг, при этом вес, способный принять до 2,5 тонн, у маленьких — шаг взвешивания 150 гр.) то и смесь, проходящая дальше, получается одинаковая. Весь процесс полностью автоматизирован. На следующем этапе происходит смешение всей этой массы в так называемом миксере, понятно, что для каждого продукта своё время. И, собственно, уже практически финиш, всё это добро сбрасывается в приёмный бункер фасовочных машин, после чего и происходит наполнение мешков. По времени весь этот производственный процесс, условно занимает, от старта загрузки сырья до выпуска первого мешка, минут пять-семь. Понятно, что это происходит в непрерывном потоке. При этом, если надо — производство можно остановить в любой момент, а чтобы его снова запустить, потребуется всего около 10 минут.

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7. Предприятие работает в две смены, а производительность составляет до 45 тонн в час. IMG_2700 © live.staticflickr.com

8. Эту линию обслуживают всего 9 человек в смену (6 операторов и начальник смены, плюс один наладчик и лаборант).

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9. Линия фасовки готовой продукции. Весь ассортимент включает 42 позиции: от штукатурки до клеев плиточных, различных растворов, наливных полов, изоляция и т. д. IMG_2712 © live.staticflickr.com

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11. Производительность упаковочной машины в зависимости от продукции до 45 тонн в час, а ополечивания до 60 тонн в час. IMG_2753 © live.staticflickr.com

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14. А это уже линии по производству водно-дисперсионных строительных материалов. Вот как раз на пульте выбирается рецептура, после чего, опять-таки в автоматическом режиме, происходит дозирование компонентов, их перемешивание. Далее идет проверка на качество готовой продукции и, наконец, фасовка. IMG_2849 © live.staticflickr.com

15. Сырьё ожидает, когда оно, наконец-то, принесёт пользу. IMG_2815 © live.staticflickr.com Диссольвер (если по-простому, то это миксер для смешивания компонентов с различными физическими и механическими свойствами). Это оборудование у них тут прописалось совсем недавно, в марте этого года. Благодаря ему получаются отличные шпаклёвки, грунтовки и т. д.

16. IMG_2858 © live.staticflickr.com Из технических новинок на этой линии установлены: классный смеситель объемом 5 кубических метров, имеющий высокую производительность и качество смешивания для производства красок и тонких штукатурок, и дополнительный смеситель-гомогенизатор объемом 6 кубических метров. Он позволяет производить простые грунтовки одновременно с другими продуктами.

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Заводская лаборатория, где проходит как входной контроль сырья, так и текущий контроль продукции. Причём они следят и за сухой, и за мокрой линией. А так на проверку обычно берут каждый тысячный мешок готовой продукции. Прямо перед нами приборы Викатроник, которые проверяют сроки схватывания цемента.

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20. В лаборатории работает шесть лаборантов и их руководитель 999A6056 © live.staticflickr.com Особая гордость, что на территории завода работает один из крупнейших в Европе Центров исследований и разработок (R&D — Research & Development). Он был открыт 29 октября 2015 года. Инвестиции в строительство центра составили 97 миллионов рублей. Встретил меня и провёл по нему экскурсию директор R&D-центра WEBER Дмитрий Мундштуков.

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R&D центр представляет собой двухэтажное строение общей площадью 1 300 м2. Даже само здание R&D-центра является уникальным по ряду параметров, например, по энергоэффективности, за счет применения в нём современных энергосберегающих материалов и инженерных систем. Кстати, в 2016 году проекту здания R&D-центра был присужден знак соответствия LEED Gold («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании»). Сертификация LEED — это одна из известных мировых систем оценки эффективности проектов «зеленого» строительства. Кто в курсе темы, обязательно поймёт, как тут всё на высоте. Высокие показатели энергоэффективности здания обеспечиваются за счет массивной теплоизолирующей оболочки, удерживающей тепло внутри здания, и использования энергоэффективных инженерных систем. Сочетание этих двух факторов дает возможность снизить потребление энергии на обогрев здания до 27 кВт/ч*кв.м. Водоэффективность же здания достигается с использованием специальной сантехники со сниженным расходом воды. В результате чего простой расход воды уменьшен на 50% по сравнению с обычными зданиями. Помимо этого здесь ещё и реализован сбор дождевой воды с кровли и территории, которая потом идёт для полива газонов и возврата её в систему водоподготовки соседнего завода ISOVER. А ещё в копилку комфортности при отделке были использованы только экологичные материалы, естественно, своего же производства.

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23. Поляна для творчества :). 999A6085 © live.staticflickr.com

24. Инструменты здешних творцов

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Центр объединяет пять лабораторий: растворных и бетонных смесей, физико-механических испытаний, лакокрасочных материалов (пастообразные и жидкие продукты), полигон, где проходят испытания смесей в реальных условиях, а также лаборатория, выполняющая микроструктурные исследования. Естественно, что R&D центр оснащен самым современным научным и испытательным оборудованием, что сейчас практикуется в мире. У любого конкурента от такой начинки сразу слюнки текут :).

25. 999A6071 © live.staticflickr.com Сотрудники Центра ведут исследования в области химической технологии строительных материалов, разработкой продукции, максимально отвечающей специфике и потребностям российского рынка, исследованиями физико-химических свойств материалов, тестированием различных компонентов, входящих в состав продуктов «Сен-Гобен». В настоящее время здесь работают 10 сотрудников. Важно отметить, что за последние 3 года благодаря работе R&D центра, компания «Сен-Гобен» локализовала около 35 продуктов (сухих строительных смесей, полимерных воднодисперсионных красок и штукатурок), которые ранее импортировались в Россию из Финляндии, Германии, Австрии, а теперь вот мы сами с усами.