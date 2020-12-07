ОМК отгрузил партию уникальных высокоскоростных железнодорожных колес в Венгрию
Обьединённая металлургическая компания поставила партию уникальных высокоскоростных железнодорожных колес в Венгрию, для эксплуатации на пассажирских вагонах со скоростью движения до 200 километров в час. Продукцию произвел Выксунский металлургический завод (ВМЗ входит в ОМК).
Специально для этого заказа специалисты предприятия разработали новую технологию производства колеса для получения повышенных эксплуатационных характеристик, которые позволят продлить срок его службы в среднем на 20-25%. Конструкция колеса обладает улучшенными физическими характеристиками диска, смягчающими вибрации при эксплуатации. Это позволит обеспечить дополнительный комфорт для пассажиров и безопасность железнодорожных перевозок.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/121432
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