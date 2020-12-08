В Санкт-Петербурге запустили производство компонентов для радиоэлектроники

© www.metalinfo.ru

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) — компания «Кулон» — запустил на площадке в Санкт-Петербурге новое производство конденсаторов для радиоэлектроники. Они применяются, например, в электросчетчиках и радионавигационной аппаратуре.

С привлечением льготного займа предприятие запустило новую линию по выпуску многослойных керамических конденсаторов с высокой удельной емкостью и уменьшенными габаритами. Мощность нового производства позволяет выпускать до 2 млн единиц в месяц.

Многослойные керамические конденсаторы — это компоненты современных электронных систем, используемых в радиоэлектронике. Продукция «Кулона» применяется, например, в счетчиках электроэнергии, радионавигационной аппаратуре, технике авиационной радиосвязи, электрических трансформаторах, реле защиты и управления, в станках и оборудовании для металлообработки.

В последнее время, по данным компании, доля зарубежных производителей на российском рынке керамических конденсаторов составляет не менее 80%. На предприятии ожидают, что по мере реализации проекта и увеличения мощности доля импорта будет снижаться примерно на 1% в год.

В начале 2020 года Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 128 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» под 1% годовых в первые три года и 5% на оставшиеся два года. Общий бюджет проекта по созданию нового производства превысил 230 млн рублей.

Привлеченные средства были направлены на закупку современного высокотехнологичного оборудования. Его использование позволило увеличить производственную мощность линии на 30% за счет высокого уровня автоматизации, значительно сократить технологические потери и повысить надежность изделий.