Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

«Атоммаш» отгрузил оборудование для первого энергоблока АЭС «Руппур» (Бангладеш)

 © www.rosatom.ru

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил коллекторы пара для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

Изделия отправлены автомобильным транспортом до порта Санкт-Петербурга, далее оборудование перегрузят на баржу и транспортируют на площадку АЭС. Морской путь составит порядка 14 000 километров.
Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/a...-energobloka-aes-ruppur-bangladesh/

АО «АЭМ-технологии», АЭС «Руппур»
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,