«Атоммаш» отгрузил оборудование для первого энергоблока АЭС «Руппур» (Бангладеш)

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Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил коллекторы пара для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

Изделия отправлены автомобильным транспортом до порта Санкт-Петербурга, далее оборудование перегрузят на баржу и транспортируют на площадку АЭС. Морской путь составит порядка 14 000 километров.