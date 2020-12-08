«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 16 трамваев «Львенок» в Ижевск

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Разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) выполнил контракт на поставку 16 полностью низкопольных односекционных трамваев 71-911 ЕМ «Львенок» в Ижевск.

Обновление подвижного состава для столицы Удмуртии осуществлялось в рамках участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«Мы произвели и передали заказчику 16 односекционных трамваев „Львенок“ чуть больше, чем за две недели, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Кратчайшие сроки не стали препятствием в создании качественной и безопасной продукции. С появлением новой техники изменится облик Ижевска, трамваи станут настоящим украшением города. Приятно наблюдать, как развиваются транспортные системы российских городов в части обновления подвижного состава электрического транспорта. Уверен, жителям Ижевска придутся по душе новые трамваи, и они будут с еще большим удовольствием пользоваться услугами общественного транспорта».