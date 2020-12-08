«Роснефть» приступила к промышленной эксплуатации уникального катализатора гидроочистки

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«Роснефть» приступила к промышленной эксплуатации катализатора гидроочистки собственного производства. Промышленная партия уникального катализатора загружена на установке гидроочистки дизельного топлива Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Это — первый катализатор гидроочистки дизельных фракций для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги катализаторов гидроочистки для получения дизельного топлива Евро-5 с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм.

«Роснефть» уделяет особое внимание развитию собственного производства катализаторов для нефтепереработки. Это — ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости перерабатывающего сегмента Компании и снижения зависимости от импортных технологий.

Ранее катализатор производства «РН-Кат», специализированного предприятия «Роснефти», успешно прошел опытно-промышленные испытания на базе уфимской группы НПЗ Компании.

Катализатор позволяет получать дизельное топливо, которое соответствует самым современным техническим требованиям и обеспечивает высокое качество готовой продукции. Катализатор не только не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

В ноябре 2020 года РНПК перевела уже четвертую из пяти установок каталитического риформинга на катализаторы производства НК «Роснефти», которые также имеют высокие эксплуатационные характеристики.

Промышленное применение отечественных катализаторов позволит заводу повысить экономическую эффективность и технологическую устойчивость производства.

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции.