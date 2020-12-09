Предприятие «Техмаша» освоило новое производство выстрелов к гранатометам

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Кемеровский механический завод, входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации НПК «Техмаш», расширил линейку боеприпасной продукции. Завод приступил к серийному производству нового вида продукции — 30-мм выстрелов ВОГ-30 и ВОГ-30Д с осколочной гранатой к автоматическим гранатометам АГС-17 и АГС-30, предназначенных для огневой поддержки пехоты, воздушно-десантных подразделений и частей армейского спецназа.

На разработку нового боевого изделия предприятию потребовалось четыре года. На первом этапе было освоено производство гильзы, затем — технологически сложная и трудоемкая задача по изготовлению штампа редуцирования для производства корпуса.

Специально для производства гранат было приобретено пять современных станков с ЧПУ, что завершило создание полной технологической цепочки по изготовлению и сборке данного вида боеприпасов. Новое оборудование установлено в автоматно-механическом цехе. Это современные токарные станки, работающие при помощи системы числового программного управления, что позволяет оптимизировать производство и добиться высокого качества получаемых деталей.

«Это новая для нас технология, так как традиционно Кемеровский механический завод в сегменте специзделий занимался только производством боеприпасов калибра 23 и 30 мм. Но сейчас, освоив изготовление гранаты, мы расширили свои возможности, увеличили список потребителей и объем заказов продукции, что является одним из достижений 2020 года», — отметил генеральный директор КМЗ Петр Поволяев.

Гранатометные выстрелы ВОГ-30 и ВОГ-30Д предназначены для стрельбы по объектам военной техники и живой силе. Применяются при стрельбе из станковых гранатометов АГС-17 и АГС-30, а также их модификаций, устанавливаемых на различных объектах военной техники. Выстрелы оснащены взрывателем, имеющим механизм самоликвидации.

Выстрел ВОГ-30 позволяет увеличить эффективность осколочного действия и эксплуатационную надежность по сравнению с предшествующими аналогами. ВОГ-30Д за счет аэродинамической формы имеет увеличенную максимальную дальность до 2100 м вместо 1700 м для выстрелов ВОГ-30.