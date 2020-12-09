Пермский завод поставил фронтальные погрузчики в Болгарию

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Краснокамский ремонтно-механический завод поставил в Болгарию фронтальные погрузчики FRONTLIFT М с комплектами навесного оборудования. Компания с 2018 года поставляет в эту страну специализированную технику.

Завод уже не первый год поставляет в страны ближнего зарубежья прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», технику для заготовки кормов по технологии «Сенаж в линию» и фронтальный погрузчик FRONTLIFT. У предприятия налажены связи и со странами Европы. В 2018 году на западный рынок вышли машины для заготовки кормов — пресс-подборщики, скоростные упаковщики рулонов и резчики рулонов.

В прошлом году специально для выхода на зарубежные рынки предприятие разработало бренд KRMZ Innovation. Он объединил инновационные разработки для линейки кормозаготовительных машин. Новый бренд предприятие представило на ведущей международной выставке сельхозтехники — AGRITECHNICA 2019, которая проходила в Германии (Ганновер).

Главные конструктивные особенности навесного фронтального погрузчика модификации FRONTLIFT М — увеличенная прочность конструкции, несмазываемые полимерные втулки в узлах трения — благодаря им погрузчик не нужно постоянно обслуживать, а также система креплений рабочих органов по типу EURO.

По сравнению с главными своими конкурентами в Болгарии, с польскими и немецкими фронтальными погрузчиками, FRONTLIFT выигрывает по цене и качеству дилерского сервиса.