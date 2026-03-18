Тверской завод выпустил свой первый раздвижной полуприцеп в серии ультралегких тралов
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, Тверьстроймаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил новую модель — раздвижной полуприцеп ARL35 серии RAPID. Это первая раздвижная модель в линейке ультралегких тралов компании.
Модель создана для перевозки грузов массой до 26 тонн в составе автопоезда с тягачом 4×2 без превышения допустимых осевых нагрузок и общей массы. Снаряжённая масса полуприцепа 10,5 тонны делает эту модель одной из самых лёгких в своём классе. ARL35 предназначен для перевозки широкого спектра грузов: дорожно-строительной техники, промышленного и энергетического оборудования, сельхозтехники, длинномерных конструкций, труб, балок, контейнеров.
Ключевые характеристики: грузоподъёмность — 35 000 кг, снаряжённая масса — 10 500 кг, нагрузка на ССУ тягача — 18 000 кг, длина платформы — от 11 000 до 17 000 мм, ширина платформы — 2 540 мм (до 3 000 мм с уширителями), высота погрузки — 880 мм.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0