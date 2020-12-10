В Чебоксары прибыл первый троллейбус УТТЗ из 68 закупленных

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9 декабря в Чувашию прибыл первый троллейбус из 68, которые закупила республика за 1 млрд 178,5 млн рублей.

В августе Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл два аукциона на поставку низкопольных троллейбусов. Из них 16 должны быть с увеличенным автономным ходом.Согласно аукциону, все 68 машин должны прибыть в Чебоксары до 15 декабря. Их распределят между троллейбусными предприятиями Чебоксар и Новочебоксарска.