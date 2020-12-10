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Транспорт и логистика

В Чебоксары прибыл первый троллейбус УТТЗ из 68 закупленных

 © fs01.cap.ru

9 декабря в Чувашию прибыл первый троллейбус из 68, которые закупила республика за 1 млрд 178,5 млн рублей.

В августе Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл два аукциона на поставку низкопольных троллейбусов. Из них 16 должны быть с увеличенным автономным ходом.Согласно аукциону, все 68 машин должны прибыть в Чебоксары до 15 декабря. Их распределят между троллейбусными предприятиями Чебоксар и Новочебоксарска.

 © Фото из открытых источников
Источник: https://forum.zarulem.ws/?showtopic=665556&st=225

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Чувашия, Чебоксары, троллейбус, УТТЗ
  • Нет аватара Argonaft
    10.12.2010:35:10

    А в чём смысл закупать мазовские корпуса, когда под боком Камаз, да и Лиаз ближе Белоруссии?

    Отредактировано: Argonaft~10:35 10.12.20
    #1217892
    • Нет аватара apn21
      10.12.2011:07:09

      УТТЗ делает троллейбусы на Нефазовских корпусах. У Нефаза большой контракт с Москвой на поставку электробусов — не успевают поставлять для УТТЗ. Поэтому часть корпусов закупили в Белоруссии. Но, похоже, сроки поставки УТТЗ сорвёт.

      #1217896
      • Нет аватара ivania
        10.12.2012:56:38

        Жаль, что завода «Тролза» больше нет.

        Отредактировано: ivania~14:42 10.12.20
        #1217911
  • Нет аватара ivania
    10.12.2012:49:26

    Бывшие московские троллейбусы в Чебоксары не попали?

    #1217910
    • Нет аватара apn21
      10.12.2013:43:51

      штук 7 или 9. Пару недель ими занимаются, пока ни один на линию не вышел.

      #1217921
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