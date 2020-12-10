В ААК «Прогресс» завершена модернизация производства в рамках Госпрограммы

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В ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (Приморский край) состоялся запуск в промышленную эксплуатацию объектов модернизации производства в рамках Государственной программы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (ГП ОПК) «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК «Прогресс».

В рамках госпрограммы на предприятии проведены работы по строительству цеха защитных покрытий и реконструкции цеха термической обработки деталей, центрально-испытательного цеха, цеха композитных материалов, механического производства, центра подготовки производства, компрессорной станции, технологической котельной. Общая площадь, на которой была проведена реконструкция, составила более 56 000 квадратных метров.

Завершающим и одним их самых сложных объектов модернизации производства стала реконструкция механообрабатывающего производства, где сегодня под одной крышей собраны все механообрабатывающие цеха.

— механический, слесарно-сварочный, механосборочный, механический цех программной обработки деталей и цех механической обработки крупных и средних деталей, а также промывочный участок и балансировка.

Для обеспечения своевременного выполнения плана, а также повышения эффективности производства все современное высокопроизводительное оборудование подключено к системе мониторинга загрузки оборудования и производства. На специальные мониторы выводятся показатели работы каждого станка. Для оптимизации логистических потоков между производственными участками установлены автоматизированные системы хранения, обеспечивающие рабочих заготовками и инструментом.

«Первостепенными задачами реконструкции и модернизации стали улучшение условий труда, повышение качества продукции и улучшение экологической обстановки — очень много было сделано для того, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Но самая главная наша задача состояла в том, чтобы за счет реконструкции расширить возможности предприятия и запустить новые проекты: это и модернизированный разведывательно-ударный Ка-52М и гражданский многоцелевой Ка-62, а также участие предприятия в кооперации по изготовлению офшорного вертолета Ми-171А3», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

На сегодняшний день от государственной инспекцией Ростехнадзора получено заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации, имеющей положительное заключение Главного управления государственной экспертизы. Администрацией Арсеньевского городского округа выдано разрешение на ввод производства в эксплуатацию.

В 2021-2023 гг на предприятии планируется построить комплексные очистные сооружения для ливневых сточных вод, выполнить мероприятия для повышения энергоэффективности производства и завершить реконструкцию агрегатно-сборочного производства. Также запланирована реконструкция бытовых помещений для повышения комфорта работы персонала.