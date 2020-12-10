50 премиум-тягачей КАМАЗ-54901 переданы перевозчику из Нижнего Новгорода

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10 декабря в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония передачи 50-ти автомобилей КАМАЗ-54901 в адрес транспортно-экспедиционной компании «Приволжье-Транс».

Клиенту переданы 50 магистральных тягачей КАМАЗ-54901- это первая крупная поставка флагмана нового модельного ряда «КАМАЗа». Мероприятие прошло на территории Сервисного центра АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» в Нижнем Новгороде.

Транспортно-экспедиционная компания «Приволжье-Транс», имеющая крупный парк собственного подвижного состава, осуществляет грузоперевозки по всей России и за рубежом с 2005 года. ТК «Приволжье-Транс» — ключевая компания PRIVOLZHE GROUP, одного из крупнейших автотранспортных холдингов ПФО. С 2018 года «Приволжье-Транс» является партнёром ПАО «КАМАЗ», за это время в адрес стратегического клиента поставлены 300 единиц популярной на рынке модели — КАМАЗ-5490. На сегодня более половины автопарка транспортной компании состоит из грузовиков КАМАЗ этой модели. В 2020 году транспортная компания стала одним из первых обладателей новинки автогиганта — автомобиля КАМАЗ-54901.

Магистральный тягач-54901 — это флагман, созданный для магистральных перевозок, первая модель новейшей линейки грузовиков поколения К5. Впервые о грузовике с индексом 54901, сочетающем в себе яркий экстерьер, высокую производительность, безопасность и комфорт, компания заявила в 2017 году. Презентация автомобиля прошла в Москве, в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017». Весь следующий 2018 год прошёл на «КАМАЗе» под знаком подготовки к запуску производства первого автомобиля нового семейства К5. Для этого были кардинально изменены как подходы к производственному процессу, так и все основные площадки компании. В числе наиболее масштабных перемен стоит отметить строительство и запуск нового завода каркасов кабин и освоение производства рядных 6-цилиндровых двигателей.

Производство автомобилей КАМАЗ-54901 было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. В результате в 2020 году компания вывела на рынок уже проверенный продукт.

Принципиально новая кабина грузовика с абсолютно ровным полом, двумя спальными местами и увеличенной шириной (2500 мм) отвечает всем современным требованиям: при её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя. Ход грузовика сравним с управлением легковым автомобилем. Тягач оснащён новым рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 лошадиных сил, новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon с расширенным функционалом для водителя и задним мостом Даймлер со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Передние и задние тормоза — дисковые. Также в числе преимуществ новинки — два топливных бака общим объёмом 1400 л, за счёт чего обеспечивается внушительный запас хода (около 4,5 тыс. км).

По сравнению с предыдущим поколением автомобилей семейства К4 применение передовых технических решений позволило снизить расход топлива на 10% (30 л/100 км), увеличить межсервисные интервалы на 50% (до 120 тыс. км.), повысить ресурс на 20% (до 1,2 млн км). Уже в базовой комплектации магистральный тягач КАМАЗ-54901 оснащён современной мультимедийной системой, которая дает возможность пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля и многое другое, а также системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KAMAЗ.

На автомобиль распространяется действие государственной программы льготного лизинга «Российский тягач». При покупке тягача КАМАЗ-54901 в лизинг предоставляется скидка на уплату первоначального взноса в размере 12,5% от цены, но не более 625 тыс. рублей на один автомобиль.