Новую закалочную печь российского производства ввели в эксплуатацию на Петрозаводскмаше

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) ввёл в эксплуатацию новую закалочную печь российского производства. Новое оборудование приобретено взамен устаревшего с целью повышения качества термообработки.

Новая закалочная электропечь камерного типа снабжена автоматизированной системой управления, которая позволяет вести процесс термообработки по заданной программе, а также при необходимости переходить на ручное управление. Максимальная рабочая температура печи 1250 °C. Точность регулирования температуры в рабочем пространстве составляет ±2 °С. Стабильная скорость нагрева позволяет точно рассчитать время начала и окончания выдержки и закалки. А благодаря использованию современных керамоволокнистых термоизоляционных материалов время нагрева печи сократилось более чем в 2 раза — с 16 до 7 часов.

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Новое оборудование позволило оптимизировать загрузку печей на термическом участке, сократить время цикла выполнения работ, повысить качество термообработки, а также сократить затраты на электроэнергию и в целом снизить эксплуатационные расходы.

Закалка — вид термической обработки стали, после которого материал наделяется высокими показателями прочности и надежности. А приобретенная компанией отечественная закалочная печь представляет собой печь камерного типа. Оборудование позволяет проводить все необходимые процессы не только в автоматическом режиме, с помощью специальных программ, но и работает в режиме ручного управления. Причем максимум рабочей температуры печи составляет 1250 С, а точность регулирования температуры достигает ±2 С. Специалист, работающий на отечественном оборудовании, может точно рассчитать необходимый временной интервал выдержки и закалки продукции, так как печь обладает стабильной скоростью нагрева. При этом время нагрева в печи российского производства сократилось более чем в 2 раза — с 16 до 7 часов.

АО «Петрозаводмаш», входящее в госкорпорацию «Росатом», — крупнейшее машиностроительное предприятие на Северо-Западе России, осуществляющее поставки оборудования для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной, промышленности. Хорошо известно в России и за рубежом уникальные отливки из серого и высокопрочного чугуна массой до 120 тонн. Продукция с маркой «Петрозаводскмаш» эксплуатируется в 42 странах мира. Предприятие расположено в городе Петрозаводске на берегу Онежского Озера, что обеспечивает возможность водной транспортировки крупногабаритных машин и аппаратов практически в любую страну мира.