В Республике Алтай открылся цех по переработке молока

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10 декабря в селе Чоя Республики Алтай открылся молокоперерабатывающий цех сельскохозяйственного кооператива «Народный».

Предприятию в 2019 году по результатам конкурсного отбора Министерством сельского хозяйства Республики Алтай оказана государственная поддержка в сумме 23 млн рублей на строительство молокоперерабатывающего цеха. За год было построено новое здание, установлено необходимое оборудование. Большая часть реализуемой продукции поставляется в учреждения образования и здравоохранения Чойского, Турочакского и других районов.

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Молочная продукция кооператива производится в соответствии с требованиями ГОСТа и не раз получала признание на конкурсах регионального уровня. Так, например, йогурт ООО «СК «Подворье», которое является членом кооператива «Народный», получил признание на российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2018». Кроме того, в 2020 году сельхозпредприятие приняло участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».В следующем году предприятие планирует открыть еще один цех — по производству сыра.

Сельскохозяйственный перерабатывающий заготовительный потребительский кооператив «Народный» был основан в 2008 году, его основной деятельностью является переработка молока и молочной продукции. На сегодняшний день кооператив состоит из 22 сельхозпроизводителей.

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