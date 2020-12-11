Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Как сообщает Минобороны России, ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными.