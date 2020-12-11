В Алтайском крае сдан в эксплуатацию новый мост через реку Песчаная
Мост находится на региональной дороге Алейск — Петропавловское — Смоленское, и он имеет важное значение, так как соединяет несколько районов края. Новый мост заменил прежнее сооружение постройки 1969 года.
Общая длина мостового перехода составляет 1,2 км, Длина моста 174 м. Ширина проезжей часи 10 м. Стоимость строительства составила 351 млн рублей.
В перечень работ, помимо строительства моста, вошло устройство подходов, освещения, дамб, тротуаров и берегоукрепление.
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