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Авиация

Четвёртый Ил-76МД-М

 © www.flightradar24.com

Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М с регистрационным номером RF-76545 проходит испытания на технической базе ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» в Жуковском.

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

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Ил-76МД-М, ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
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