Четвёртый Ил-76МД-М

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Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М с регистрационным номером RF-76545 проходит испытания на технической базе ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» в Жуковском.

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