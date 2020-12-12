— Авиация Четвёртый Ил-76МД-М © www.flightradar24.comМодернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М с регистрационным номером RF-76545 проходит испытания на технической базе ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» в Жуковском. © www.flightradar24.com © www.flightradar24.com Источник: https://www.flightradar24.com Читайте также... ВКС России получили два тяжёлых транспортника Ил-76МД-М Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :) Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! sergey k 12.12.2020 00:09 0 Ил-76МД-М, ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» sergey k