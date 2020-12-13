На строительстве обхода Волгограда начался монтаж пролетов моста через Волго-Донской канал

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К строительству искусственного сооружения приступили ровно год назад. Уже готовы 17 из 27 опор, 10 — в разной стадии готовности. Для сборки и монтажа пролетов будущего сооружения на объект доставлено 1400 тонн металлоконструкций (13% от общего объема).

Продолжается возведение насыпи под строительство основного хода дороги и будущих транспортных развязок — на объект уже завезено около 1,2 млн. кубометров грунта, что составляет 30% от требуемого объема.

Строительство первого этапа обхода Волгограда началось в 2019 году. На новом четырехполосном участке дороги протяженностью 12 км возведут три транспортные развязки, которые обеспечат выезд на федеральную трассу Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления), на региональную автодорогу Волгоград — Котельниково — Сальск, а также въезд в областной центр. Добавим, что сооружение позволит разгрузить существующий мост в черте города и перенаправить транзитный поток на участок объездной Волгограда, что снимет транспортное напряжение в Красноармейском районе. Завершить работы первого этапа планируется в 2024 году.

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***Строительство обхода Волгограда ведется по заказу ФКУ Упрдор Москва — Волгоград Федерального дорожного агентства в Городищенском и Светлоярском районах, где сходятся три федеральные трассы: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной и Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Все они входят в состав евразийских маршрутов.

Участок протяженностью около 70 км (протяженность с учетом реализации всех трех этапов) включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Обход Волгограда является частью международного транспортного коридора «Север — Юг», а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!