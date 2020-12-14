На АЭС «Пакш» в Венгрии загружено российское ядерное топливо новой модификации

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В ходе завершившегося планово-предупредительного ремонта на энергоблоке № 3 венгерской АЭС «Пакш» в активную реактора ВВЭР-440 загружена партия свежего ядерного топлива, содержащая 18 топливных кассет новой модификации. Новое топливо будет внедряться на всех четырех действующих энергоблоках АЭС «Пакш», количество кассет новой модификации в подпитке будет постепенно увеличиваться.

Разработка топлива новой модификации завершилась в 2020 году в рамках контракта между АО «ТВЭЛ» и MVM Paks NPP Ltd. Его внедрение позволит оптимизировать водно-урановое отношение (соотношение массы воды и урана) в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков. Производство топлива для реакторов ВВЭР-440 осуществляется на Машиностроительном заводе (ПАО «МСЗ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области).

«Переход на новое ядерное топливо — это возможность улучшить технические и экономические параметры эксплуатации атомных энергоблоков без значительных инвестиций. Мы активно занимаемся разработкой новых конструкций и модификаций топлива ВВЭР-440 для европейских АЭС. Сейчас на разной стадии реализации находятся проекты нового топлива для финской АЭС „Ловииса“, чешской АЭС „Дукованы“, а также словацких АЭС „Моховце“ и „Богунице“. Несмотря на одну и ту же модель реактора, эти проекты довольно сильно различаются технически и концептуально, поскольку мы учитываем индивидуальные потребности и пожелания наших заказчиков», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Для справки:

В проекте по разработке и обоснованию нового топлива для АЭС «Пакш» принимали участие специалисты АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш»), ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (материаловедческий институт в составе Топливной компании ТВЭЛ), ПАО «МСЗ» и НИЦ «Курчатовский институт». На площадке ОКБ «ГИДРОПРЕСС» тепловыделяющие сборки и рабочие кассеты новой модификации прошли комплекс гидравлических, ресурсных и вибрационных испытаний.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии общей электрической мощностью 2000 МВт. Имеет в составе четыре типовых энергоблока с реакторами ВВЭР-440, поочередно введенных с 1982 по 1987 гг. В настоящее время АЭС «Пакш» является единственной в мире АЭС с реакторами ВВЭР-440, которые эксплуатируются в увеличенном 15-месячном топливном цикле. Атомная электростанция ежегодно производит порядка 15 млрд кВт*ч, около половины всей электроэнергии, вырабатываемой венгерской электрогенерацией. В 2018 году проект увеличения топливного цикла АЭС «Пакш» стал победителем европейского конкурса «Качество и инновации» (Quality Innovation Award) в номинации «Инновации крупных предприятий». Содействие венгерским атомщикам в реализации проекта оказывали и российские коллеги — специалисты АО «ТВЭЛ», а также НИЦ «Курчатовский институт», ОКБ «Гидропресс», АО «ВНИИНМ» и ПАО «МСЗ».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.