Краснодарский ЮЗТС изготовил новые станки крупным госкорпорациям

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © Фото из открытых источников

Cозданный Южным заводом тяжелого станкостроения (ЮЗТС) токарно-карусельный станок, предназначенный для обработки деталей сложного профиля, закупил Машиностроительный завод имени Калинина. Это один из крупнейших заводов Урала по своему профилю. Договор с ним был заключен в рамках государственного контракта.

Из-за предосторожностей, вызванных эпидемиологической обстановкой (COVID-19), впервые в истории краснодарского станкостроения приемка станка заказчиком проходила дистанционно. В течение нескольких дней приглашенные специалисты двумя видеокамерами с разных ракурсов снимали процесс испытания станка и пересылали отснятый материал в Екатеринбург. Представители завода Калинина остались довольны проделанной работой.

В это же самое время на ЮЗТС был сдан второй станок аналогичного типоразмера, но менее сложной комплектации. Он будет отгружен на предприятие «ТРУБОДЕТАЛЬ». Это крупнейший в России завод по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов. Он расположен в Челябинске и входит в состав Объединенной металлургической компании (ОМК).

Месяц назад ЮЗТС выиграл конкурс на производство карусельно-обрабатывающего центра для ПАО «ОДК-Кузнецов» — монополиста в области производства авиационного и космического двигателестроения в России.

Ранее был заключен государственный контракт с АО «Концерн «Океанприбор» — интегрированной структурой, объединившая научный и производственный потенциал России в сфере гидроакустики.

На заводе полным ходом идет работа над выполнением госзаказов для Уралвагонзавода и предприятию ОСК ПАО «Пролетарский Завод» (Санкт-Петербург).

В настоящее время ЮЗТС является поставщиком в государственных контрактах на сумму свыше 370 млн рублей.

В 2020 году Минпромторг присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя, что дало заводу преимущество при поставке станков для предприятий РФ с государственным участием. Предприятие имеет амбициозные планы — занять до 25% рынка тяжелого машиностроения в России.

ЮЗТС было создано в 2016 году на базе завода имени Г. М. Седина, в советское время поставлявшего токарно-карусельные станки в 65 стран мира. Это произошло при поддержке правительства РФ и администрации Краснодарского края. Завод выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию. В 2019-2020 годах завод поставил свою продукцию на экспорт в Латвию, Кубу, Венгрию и Казахстан.

Сейчас в производстве находится 13 токарно-карусельных станков различной степени сложности, от обыкновенных универсальных до обрабатывающих центров с ЧПУ.

Испытания карусельного обрабатывающего комплекса ЮЗТС © Фото из открытых источников

Упаковка и отгрузка станка ЮЗТС © Фото из открытых источников