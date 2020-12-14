Новую линию по производству моющих средств открыли в Балашихе Московской области

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11 декабря линию производства моющих средств запустили на предприятии «Коттон Клаб» в деревне Соболиха.

Производство разместилось на площади около 1 тыс. м2. Новая линия, построенная в течение двух месяцев, состоит из склада сырья, системы тамбуров подачи сырья в чистую зону, варочного и разливочного цехов, а также склада готовой продукции с зоной отгрузки.

На новой линии производят моющие средства во флаконе ёмкостью до 2,5 литра и в пластиковом пакете, так называемом дойпаке, объёмом до 4 литров. Производительность достигает почти 100 тонн в сутки, её планируют увеличить до 250 тонн.

В проект было инвестировано около 450 миллионов рублей. Благодаря открытию новой линии на предприятии создано дополнительно 300 новых рабочих мест.

«Компания „Коттон Клаб“ — крупнейшая на территории Балашихи по количеству рабочих мест и одна из самых больших в Московской области, в компании работают около 2,5 тысячи сотрудников.

Предприятие стремительно развивается. По итогам 2020 года показало растущую динамику объёмов производства, в том числе в секторе антибактериальных средств, которые поставлялись на прилавки магазинов.

В будущем здесь будет полностью автоматизированное крупнотоннажное производство, куда войдут, например, варка сырья и расфасовка. Через два месяца начнётся монтаж этого оборудования. На новом производстве мы выпускаем несколько видов гелей для стирки белья и средства для мытья посуды. Все моющие средства изготавливаются на натуральной основе — масле виноградной косточки.

Продукция уже представлена в магазинах стран СНГ, Балтии и Европы, были экспортные продажи в Китай», — рассказал вице-президент группы компаний «Коттон Клаб» Ильдар Гараев. Всего продукция компании поставляется в 21 страну ближнего зарубежья и Европы.

На презентации руководство компании рассказало о стратегии продвижения предприятия на рынке моющих средств. «Компания представила новый проект строительства производственного комплекса на площади 12 гектаров. В 2021 году компания приступит к его реализации. Это вдвое увеличит мощности предприятия. «Коттон Клабу» выделена земля на территории технопарка в деревне Соболиха.

Ассортимент выпускаемой продукции включает ватные диски и палочки, влажные салфетки, кремы, гели, шампуни и детскую косметику. Производственно-складской комплекс в Балашихе занимает площадь 42 тысячи м2. Компании принадлежит 14 торговых марок. Производство на 40% обеспечено собственным сырьём.