На Атоммаше запущен промышленный лазер

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввели в эксплуатацию новую установку лазерной резки листового проката с числовым программным управлением (ЧПУ).

Основное ее назначение — порезка деталей внутрикорпусных устройств (ВКУ) парогенераторов без дополнительной механической обработки кромок. Данное оборудование предназначено для фигурной резки листовых заготовок из углеродистой и нержавеющей коррозионно-стойкой стали, медных и алюминиевых сплавов. Максимальная скорость резки — до 190 м/мин. Точность позиционирования — ±0,05 мм. Максимальная длина обрабатываемой заготовки — до 6000 мм. Благодаря новой установке производственный процесс ускорится в несколько раз.

Установка оснащена волоконно-оптическим лазером IPG мощностью 6000 Вт, который позволяет резать детали из углеродистой стали толщиной до 25 мм. Специальное программное обеспечение напрямую связывается с системой ЧПУ и дает возможность контролировать программу резки, а также сохраняет в памяти информацию об ранее выполненных режимах резки, вырезанных деталях, действиях оператора.

Сменные рабочие паллеты в автоматическом режиме позволяют загружать и разгружать машину во время работы, что значительно увеличивает эффективность производства. А современная фильтровентилляционная система, обеспечивает степень очистки воздуха из рабочей зоны от пыли и вредных аэрозолей до 99,95%.

© www.aem-group.ru

© www.aem-group.ru

© www.aem-group.ru