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Модернизация

На Атоммаше запущен промышленный лазер

 © www.aem-group.ru

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввели в эксплуатацию новую установку лазерной резки листового проката с числовым программным управлением (ЧПУ).

Основное ее назначение — порезка деталей внутрикорпусных устройств (ВКУ) парогенераторов без дополнительной механической обработки кромок. Данное оборудование предназначено для фигурной резки листовых заготовок из углеродистой и нержавеющей коррозионно-стойкой стали, медных и алюминиевых сплавов. Максимальная скорость резки — до 190 м/мин. Точность позиционирования — ±0,05 мм. Максимальная длина обрабатываемой заготовки — до 6000 мм. Благодаря новой установке производственный процесс ускорится в несколько раз.

Установка оснащена волоконно-оптическим лазером IPG мощностью 6000 Вт, который позволяет резать детали из углеродистой стали толщиной до 25 мм. Специальное программное обеспечение напрямую связывается с системой ЧПУ и дает возможность контролировать программу резки, а также сохраняет в памяти информацию об ранее выполненных режимах резки, вырезанных деталях, действиях оператора.

Сменные рабочие паллеты в автоматическом режиме позволяют загружать и разгружать машину во время работы, что значительно увеличивает эффективность производства. А современная фильтровентилляционная система, обеспечивает степень очистки воздуха из рабочей зоны от пыли и вредных аэрозолей до 99,95%.

 © www.aem-group.ru

 © www.aem-group.ru

 © www.aem-group.ru
Источник: http://www.aem-group.ru/mediacenter...apushhen-promyishlennyij-lazer.html

АЭМ-технологии, Атоммаш, модернизация
  • Нет аватара alex_uns
    15.12.2008:58:37

    Интересно когда мы сами начнем их делать. А китайцам спасибо.

    #1218464
    • uytut cmvbvg uytut cmvbvg
      15.12.2009:57:31

      Сегодня тоже установлю на другую полочку высокотехнологичный ресивер Onkio. Это тоже будет сделано в России. По аналогии в этой самой «новостью».

      #1218484
    • Нет аватара kvz
      15.12.2011:06:35

      А у нас их делают. ВНИТЭП, Юнимаш, Рапид и т. д. Но выбрали китайский…

      #1218496
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