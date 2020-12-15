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В Петербурге на маршруты вышли 100 новых низкопольных автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Технику закупили на собственные средства предприятия в рамках программы ежегодного обновления подвижного состава.

«Автобусы рассчитаны на перевозку 111 пассажиров, оборудованы двигателем стандарта Евро-5 российского производства и зарядками для телефонов», — говорится в сообщении перевозчика.

Сейчас новая техника работает на маршрутах №№ 1, 128, 158. В ближайшее автобусы появятся на маршрутах №№ 6, 8, 46, 100, 106, 133.

В 2020 году парк «Пассажиравтотранса» пополнят 350 автобусов различной вместимости. Все транспортные средства имеют низкий пол, оборудование для бесконтактной оплаты и зарядные устройства для телефонов.