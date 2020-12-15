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19 новых автобусов на газомоторном топливе поступило в Нижний Новгород. Они были закуплены в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и переданы на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Весь транспорт, который поступает в регион, работает на газомоторном топливе и отличается хорошими техническими характеристиками. Автобусы комфортны и безопасны для перевозки пассажиров. До конца года в рамках национального проекта ожидается поставка еще 14 таких же автобусов.

Низкопольные автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием, приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей. В них оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.

Ранее в рамках национального проекта Нижнему Новгороду уже был передан 51 новый автобус.

Всего за последние три года на средства регионального бюджета в регионе был приобретен 581 новый автобус. Так, в 2017 году закуплено 200 автобусов для Нижнего Новгорода, в 2018 году — 100 для Нижнего Новгорода и 12 — для Дзержинска. В 2019 году приобретено 269 автобусов, из них 200 — для областного центра, 52 — для Дзержинска и 17 — для Арзамаса.