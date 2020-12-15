В новом покрасочном цехе Челябинского механического завода применены новые решения

Перед производителем кранов различной конфигурации Челябинским механическим заводом остро стоял вопрос создания нового цеха, оснащенного современным покрасочным оборудованием. Существующее на предприятии было уже не в состоянии обеспечивать требуемое качество и долговечность покрытия выпускаемых изделий.

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Командой инжиниринговой компании SPK GROUP был предложен проект двух зон открытой окраски длиной 76 м. Зона открытой окраски — специализированная вентиляция для участка окраски.

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Технология работы зоны предполагает обеспечение подогретого и очищенного воздуха в зону, где проводятся окрасочные работы, а также удаление отработанного воздуха через систему лабиринтных полов. Данное решение позволяет экономить энергоресурсы, поскольку подача воздуха осуществляется только на участок, где работает маляр.

Оборудование зоны открытой окраски позволяет обеспечивать на покрасочном участке самый быстрый способ промышленной окраски, повысить безопасность работ, уменьшить энергопотребление до 70% в сравнении с окрасочно-сушильной камерой, а также организовать вентиляцию в цехах с высотой потолков до 20 м.

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