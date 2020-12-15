Новые детские сады открылись в Симферополе и Евпатории

© Фото из открытых источников

15 декабря, в Симферополе открылся новый детский сад «Карандаши». Дошкольное учреждение примет 260 малышей, которых распределят на 13 групп.

Садик построили на средства ФЦП. Штат воспитателей, их помощников и обслуживающего персонала уже укомплектован. В дошкольном учреждении будет работать 64 человека.

На прилегающей территории поставили игровые площадки. Внутри помещения оборудовали актовый и спортивный залы, группы, медицинский кабинет и пищеблок.

В детсады Симферополя в этом году выдано около 6700 путевок. Работа для уменьшения очереди в дошкольные учреждения ведется, на 2021 год запланирована масштабная программа. Полностью закрыть этот вопрос в регионе удастся в 2022.

15 декабря в Евпатории торжественно открыли модульный детский сад «Лучик».

Детский сад «Лучик» на территории средней школы № 16 является модульным объектом, стоимость строительства составила более 49 млн рублей.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников