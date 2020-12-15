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Детские сады и школы

Новые детские сады открылись в Симферополе и Евпатории

 © Фото из открытых источников

15 декабря, в Симферополе открылся новый детский сад «Карандаши». Дошкольное учреждение примет 260 малышей, которых распределят на 13 групп.

Садик построили на средства ФЦП. Штат воспитателей, их помощников и обслуживающего персонала уже укомплектован. В дошкольном учреждении будет работать 64 человека.

На прилегающей территории поставили игровые площадки. Внутри помещения оборудовали актовый и спортивный залы, группы, медицинский кабинет и пищеблок.

В детсады Симферополя в этом году выдано около 6700 путевок. Работа для уменьшения очереди в дошкольные учреждения ведется, на 2021 год запланирована масштабная программа. Полностью закрыть этот вопрос в регионе удастся в 2022.

15 декабря в Евпатории торжественно открыли модульный детский сад «Лучик».

Детский сад «Лучик» на территории средней школы № 16 является модульным объектом, стоимость строительства составила более 49 млн рублей.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников
Источник: https://crimea-news.com/society/2020/12/15/738314.html

Крым, новый детский сад
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