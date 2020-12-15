Перевооруженный на ПГРК «Ярс» полк РВСН заступил на боевое дежурство

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В Алтайском крае на боевое дежурство заступил очередной полк РВСН, перевооруженный на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс». Торжественная церемония прошла в Барнаульском ракетном соединении. Об этом сообщает Минобороны.

Как говорится в сообщении военного ведомства, полк прошел перевооружение с уже устаревающих комплексов «Тополь», выработавших гарантийный ресурс, на современные ПГРК «Ярс». Комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

Первый полк с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс» заступил на боевое дежурство в марте 2011 в Тейковском ракетном соединении РВСН. По открытым данным на мобильный вариант «Ярса» перевооружены шесть ракетных дивизий. Кроме того, РВСН получает на вооружение еще и шахтный вариант «Ярса». На конец 2019 года в войска поступило более 150 пусковых установок комплекса «Ярс» в шахтном и мобильном исполнении. Ежегодно РВСН получает порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, до конца года на боевое дежурство встанут еще два ракетных полка. Согласно данным Минобороны, в составе РВСН находятся три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с мобильными ракетными комплексами.PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Дальность поражения заявлена в 11 тысяч километров.