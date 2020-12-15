На СЗ «Звезда» спущено на воду многофункциональное судно снабжения «Катерина Великая»

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На судоверфи «Звезда» в Приморском крае осуществен спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 «Катерина Великая».

Это головное судно в серии из четырех судов для НК «Роснефть».

Спуск со стапеля ознаменовал завершение стапельного этапа постройки: формирование корпуса судна и насыщение его системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винто-рулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, обеспечивающего его высокие ходовые и маневровые качества. На снабженец установили две колонки высокого ледового класса мощностью по 7,5 МВт. Вес каждой — 130 тонн, высота — 6 м, длина -10 метров. Эти ВРК позволят судну преодолевать арктические льды толщиной более 1,5 м.

Производство винто-рулевых колонок локализовано в г. Большой Камень на совместном предприятии НК «Роснефть» и компании GE — ООО «Завод по производству ВРК «Сапфир».

Торжественная церемония в честь спуска со стапеля прошла на тяжёлом открытом достроечном стапеле ССК «Звезда» при участии руководства и коллектива верфи, представителей заказчика, правительства Приморского края и города Большой Камень, партнерских организаций.

В дальнейшем судно отбуксируют к достроечной набережной, где снабженцу предстоит пройти швартовный этап испытаний: работы по проверке и наладке систем и оборудования судна по прямому назначению для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний.

Многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса имеют высокую степень насыщения оборудованием. Их длина составляет 106 м, ширина — 22 м, дедвейт — 5100 т. Суда предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и выполнения множества операций: перевозку грузов к морским объектам, ледокольных операций, контроля ледовой обстановки, спасения, сопровождения, пожаротушения, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.