В АО «Агрокомплекс «Мансурово» на территории Курской области продолжается модернизация

В агрокомплексе построен новый современный комплекс для молодняка КРС, общей вместимостью на 330 голов. Созданы оптимально комфортные условия, позволяющие увеличить процент оплодотворяемости животных и снизить их выбытие. К ноябрю в агрокомплексе общая численность КРС составила 3667 голов.

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На «Александровском конном заводе № 12», входящем в состав агрокомплекса, проведен капитальный ремонт конюшни на 40 денников.

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Здание 1989 г. постройки из аварийного строения с моральным и физическим износом в 39% в результате ремонтно-восстановительных работ превратилось в современную конюшню с благоприятным микроклиматом для содержания и выращивания лошадей. Модернизированная конюшня оснащена сухими, чистыми и просторными денниками для животных, системой автоматического поения, рациональным освещением, автоматизированной приточно-вытяжной вентиляцией и теплыми помещениями для обслуживающего персонала. Кроме того, конезаводом приобретен жеребец-производитель Симпли Кронос американской рысистой породы гнедой масти с титулованной родословной и высокими показателями резвости для дальнейшего улучшения рождаемого поколения лошадей русской рысистой породы.

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Пополнен парк техники 5 единицами телескопических погрузчиков — 3 MANITOU MANISCOPIC MLT-X 735 T LSU и 2 CLAAS SCORPION 1033 VP с высоким вылетом стрелы и системой помощи механизатору SMART LOADING.

В 2021 году агрокомплекс «Мансурово» планирует ввести в эксплуатацию элеватор на 50 000 тонн зерна.