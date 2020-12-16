Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построили на Кубани

ООО «Южные земли» ввело в эксплуатацию плодохранилище в селе Мерчанском Крымского района. Общая сумма инвестиций в проект составила более 800 млн рублей.

Плодохранилище включает блок сортировки и товарной обработки яблок.

— Реализация проекта будет способствовать ускорению импортозамещения сельхозпродукции, а также внедрению новых технологий хранения плодов и созданию высокопроизводительных рабочих мест. В процессах хранения и сортировки яблок задействуют более 60 человек, — отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

— Наш регион лидирует в России по темпам развития садоводства. С учетом ежегодной закладки новых садов и увеличение объемов производства в ближайшие пять лет необходимо построить фруктохранилища с общим объемом единовременного хранения порядка 140 тыс. тонн, — подчеркнули в минсельхозе. — У агропредприятий, реализовывавших масштабные проекты, есть возможность получить господдержку. В частности, этот инвестор получит из федерального бюджета свыше 86 млн рублей на компенсацию затрат, понесенных на строительство объектов.

Как прокомментировали в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края, в 2020 году инвестиции в АПК региона составили около 18,4 млрд рублей. В этом году реализовано 3 инвестиционных проекта по строительству фрукто- и овощехранилищ.

По итогам года планируется завершение еще трех инвестиционных проектов по хранению фруктов на общую сумму 550 млн рублей.